Peso mexicano cae por segunda jornada; BMV supera los 70 mil puntos

El peso mexicano retrocedía por segunda jornada, presionado por preocupaciones sobre la inflación global pese a un mayor apetito por el riesgo, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subía impulsada por acciones financieras y supera los 70 mil puntos.

El peso cotizaba en 17.3790 unidades por dólar, con una depreciación de un 0.44 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del martes.

“Hoy, el tipo de cambio presenta sesgo alcista a pesar de un mayor apetito por el riesgo entre los participantes del mercado, dada la latente expectativa de presiones inflacionarias globales en el mediano plazo”, dijo Monex Grupo Financiero.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: La Razón (con Gemini IA)

El tono global mejoraba luego de reportes de la televisión estatal iraní sobre un posible acuerdo marco entre Washington y Teherán para restablecer el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, lo que debilitaba al dólar estadounidense y presionaba a la baja los precios del crudo.

Aun así, persiste la cautela por señales desde la Reserva Federal estadounidense (Fed).

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que el banco central debería enfocarse en contener riesgos inflacionarios. A su vez, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que es posible que el mundo deba reducir el consumo de petróleo y gas natural.

En el plano local, el Banco de México (Banxico) divulgará más tarde su informe trimestral, que incluye actualizaciones de sus previsiones, una semana después de que en su último comunicado sugirió una pausa en el ciclo de flexibilización monetaria.

“Los mercados estarán atentos a cualquier señal sobre tasas de interés y perspectivas económicas para la segunda mitad del año”, destacó la firma de inversiones Fóndika en una nota para clientes.

Por su parte, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.0 por ciento a 70 mil 190 puntos, luego de tocar más temprano las 70 mil 343.78 unidades, su mayor nivel desde mediados de mayo.

Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, encabezaban las alzas, con un 3.36 por ciento más a 44.60 pesos, seguidos por los de Banco del Bajío que ganaban un 2.99 por ciento a 57.54 pesos.

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MSL