Inician mañana jueves 28 de mayo conversaciones formales rumbo a revisión del TMEC

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que mañana inicia la primera ronda bilateral formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con Estados Unidos, ambas partes fijaron fechas en junio y julio para las siguientes reuniones; la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) sostuvo que los puntos a tratar son seguridad económica, reglas de origen para productos industriales clave, agricultura y condiciones de competencia equitativa.

“Les confirmo que el día de hoy llega la delegación de USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del T-MEC. Trabajaremos mañana y viernes a partir de las 9 am y la sede será la Secretaría de Economía… Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de Julio. Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón en su cuenta de X.

Les confirmo que el día de hoy llega la delegación de USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del TMEC . Trabajaremos mañana y viernes a partir de las 9 am y la sede será la Secretaría de Economía. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

Marcelo Ebrard Casaubón destacó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en acuerdo con la USTR, la segunda ronda bilateral se llevará a cabo en Washington, D.C., el 16 y 17 de junio y posteriormente, la tercera reunión se realizará en la Ciudad de México en la semana del 20 de julio.

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La primera ronda bilateral formal será encabezada por Ebrard Casaubón y por el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman quien encabezará la delegación estadounidense acompañado por congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros y también por 60 empresarios de distintos sectores.

La USTR destacó que las conversaciones con México se centrarán en garantizar que el T-MEC beneficie a los agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las pequeñas y medianas empresas.

“Ambos países coincidieron en iniciar negociaciones formales y definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región… México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta”, señaló la SE.

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FGR