Fue imputado en el Distrito Sur de NY

EU acusa a Nicolás Maduro de conspiración narcoterrorista y para importar cocaína...

Fiscal general de EU, Pamela Bondi, informó que Presidente de Venezuela fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

La fiscal general Pamela Bondi, informó esta mañana que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

En redes sociales, indicó que Nicolás Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, expresó Bondi.

En su mensaje, también agradeció al presidente, Donald Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense...”

De igual forma, a las fuerzas armadas que llevaron a cabo “la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

