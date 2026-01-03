EU acusa a Nicolás Maduro de conspiración narcoterrorista y para importar cocaína...

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio.

Fue imputado en el Distrito Sur de NY

La fiscal general Pamela Bondi, informó esta mañana que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

En redes sociales, indicó que Nicolás Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, expresó Bondi.

En su mensaje, también agradeció al presidente, Donald Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense...”

De igual forma, a las fuerzas armadas que llevaron a cabo “la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR