Venezuela desplegará todas sus capacidades de defensa: Vladimir Padrino

Tras el ataque a Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que se desplegarán todas las capacidades de defensa de la nación.

Al sostener que Venezuela resistirá presencia estadounidense, también informó que el ataque en las primeras horas del sábado, impactó zonas civiles y que Venezuela está recopilando datos sobre muertos y heridos.

🇻🇪🗣 El ministro de Defensa de Venezuela llama al pueblo a resistir a las fuerzas invasoras



Vladimir Padrino López dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que pidió no ceder al pánico, mantenerse firmes ante la amenaza nacional proveniente de Washington y responder con… pic.twitter.com/lQP3PvyCW2 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 3, 2026

Añadió que en todo el espectro del espacio geográfico, se realizará el despliegue de todos los medios militares para la defensa integral, a fin de asegurar los elementos de integración nacional para enfrentar las amenazas imperiales,

información en desarrollo...