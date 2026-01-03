Ministro de Defensa ofrece primer balance

Venezuela desplegará todas sus capacidades de defensa: Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López dirigió un mensaje a la ciudadanía

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López Foto: Captura de pantalla
Tras el ataque a Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que se desplegarán todas las capacidades de defensa de la nación.

Al sostener que Venezuela resistirá presencia estadounidense, también informó que el ataque en las primeras horas del sábado, impactó zonas civiles y que Venezuela está recopilando datos sobre muertos y heridos.

Añadió que en todo el espectro del espacio geográfico, se realizará el despliegue de todos los medios militares para la defensa integral, a fin de asegurar los elementos de integración nacional para enfrentar las amenazas imperiales,

información en desarrollo...

