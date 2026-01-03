Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York, informa Trump; podría comparecer el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están siendo trasladados a Nueva York, donde podrían presentarse a una audiencia inicial el lunes.

Así lo informó el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News, donde aclaró que Maduro Moros está siendo trasladado en un buque militar estadounidense, tras la captura que, dijo, ocurrió este sábado después de una serie de ataques en territorio venezolano.

#BREAKING: Trump says Maduro and his wife are aboard a US warship and will face prosecution in New York. pic.twitter.com/gCu1iJL8Q1 — Indian Times News🚨 (@INDIANTimelive) January 3, 2026

En la misma entrevista, Trump aseguró que Nicolás Maduro podría hacer una aparición inicial en un tribunal federal en Manhattan el próximo lunes 5 de enero.

Recordar que, según informó la fiscal General de EU, Pam Bondi, Maduro Moros y su esposa han sido acusados por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

🚨 BREAKING: U.S. President Donald Trump says last night’s U.S. strikes in Venezuela and the capture of President Nicolás Maduro were “like watching a television show.”



Trump adds that Maduro and his wife are aboard a U.S. warship and will face prosecution in New York. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/FFsxp17yQm — RX (@TheReal_RX) January 3, 2026

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, expresó Bondi.

Trump enfatizó que estas acciones son en favor del combate al tráfico de drogas que, acusó, ha dejado hasta trescientos mil muertos en su país, debido a los estupefacientes que entran a su territorio por la frontera sur.

Incluso, se refirió a México, y dijo que “algo habrá que hacer” por el tráfico de drogas y la fuerte presencia de cárteles en nuestro país.

Por la madrugada de este sábado, agencias internacionales reportaron explosiones en distintos puntos de Venezuela.

Posteriormente, Donald Trump informó que se trató de un ataque en territorio del país sudamericano que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Trump aseguró que dará una conferencia de prensa desde Florida a las 11:00 horas local (10:00 horas de CDMX), si bien en entrevista con The New York Times adelantó que fue una operación “brillante”, resultado de una amplia coordinación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am