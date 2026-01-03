“El tirano se ha ido”; Christopher Landau por captura de Maduro

El vicesecretario de Estado de EU, Christopher Landau

El exembajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, se pronunció en redes sociales tras la captura del presidente venezolano, Nicolas Maduro, confirmada en las primeras horas de este sábado por Donald Trump.

En su cuenta, @DeputySecState, el actual subsecretario del Departamento de Estado de la Unión Americana, expresó que hay un nuevo amanecer para Venezuela.

Añadió que “el tirano se ha ido” y que por fin enfrentará la justicia por sus crímenes.

TE RECOMENDAMOS: Primera foto Difunden imagen de Nicolás Maduro cuando es capturado

Christopher Landau en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

EU captura a Nicolás Maduro tras un ataque contra Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores.

La operación militar fue ejecutada esta madrugada contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se desconoce el paradero del mandatario sudamericano, por lo que exigió a Trump que presente una “prueba de vida” que confirme, por lo menos, el bienestar del matrimonio.

“Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolas Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”, ha proclamado Rodríguez.