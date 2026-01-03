EU administrará Venezuela hasta que sea posible una transición ordenada: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington administrará el poder en Venezuela hasta que sea posible una transición ordenada.

En conferencia de prensa desde Florida, a propósito de la operación que derivó en la captura de Maduro, Trump aseguró que, ahora, la prioridad es volver a impulsar al país. Por lo anterior, dijo que Estados Unidos permanecerá en el mismo “el tiempo que sea necesario”.

“Nosotros vamos a gobernar el país [Venezuela] hasta lograr una transición segura”, dijo Trump.

“Nos vamos a mantener allí [en Venezuela] el tiempo que sea necesario. Vamos a dirigir el país hasta que se logre una transición apropiada. Venezuela ha sido durante mucho tiempo un fracaso, incluso la producción de petróleo”, abundó el presidente.

En el mismo sentido, Trump aseguró que, entre las labores contempladas, se trabajará para que las grandes petroleras de Estados Unidos operen en Venezuela. “Vamos a empezar a generar dinero en el país”, aseguró.

Asimismo, Trump reiteró que Maduro y su esposa Cilia Flores están siendo trasladados a Nueva York, donde serán presentados ante la ley por cargos que, explicó el mandatario estadounidense, están relacionados con tráfico de drogas que afecta a Estados Unidos.

“El 97% de las drogas vienen de este lugar llamado Venezuela”, dijo Trump, en la conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para un segundo ataque en Venezuela en caso de ser necesario.

“Este operativo extremadamente exitoso sirve como advertencia para aquellos que quieran amenazar a Estados Unidos. Nuestras fuerzas están preparadas”, abundó Trump.

Más temprano, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que, desde su movimiento, están listos para “tomar el poder” y “poner orden” en el país venezolano.

Sin embargo, Trump dijo en entrevista con Fox News que aún no podía asegurar que Machado o su excandidato presidencial, Edmundo González, tomarían el poder en Venezuela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am