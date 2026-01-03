Estamos preparados para tomar el poder, vamos a poner orden en Venezuela: María Corina Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró la operación emprendida por Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y dijo que, tras esta acción, la oposición está lista para “tomar el poder” y “poner orden” en la nación sudamericana.

Así lo expresó la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz mediante un comunicado, que representa sus primeras declaraciones tras la captura de Maduro Moros anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. ı Foto: Reuters

A través de este documento, María Corina Machado insiste en que la más reciente elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue mediante un fraude electoral, y que quien realmente ganó los comicios fue el candidato opositor Edmundo González.

Por lo anterior, Machado Parisca celebró que, con la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos “ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

En el mismo sentido, remarcó que, desde la oposición venezolana, “estamos listos para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, y prometió que “vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

María Corina Machado hizo un llamado a los venezolanos a mantenerse en unidad para consolidar la transición en Venezuela, pues, dijo, ésta “nos necesita a TODOS”.

“Esta es la hora de los ciudadanos. [...] Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, escribió Machado Parisca.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

“A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, y comprometidos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”, abundó.

María Corina Machado es una de las principales figuras opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Fue inhabilitada para contender en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, por lo que su lugar lo tomó Edmundo González. En 2025, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su labor como líder de la oposición en el país sudamericano.

A pesar de todo esto, más temprano, el presidente de EU, Donald Trump, aseguró que aún no estaba claro si Machado Parisca tomaría el poder de Venezuela tras la captura de Maduro.

