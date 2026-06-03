Trump retira un fondo polémico

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el fondo de casi mil 800 millones de dólares destinado a compensar a personas que denunciaban abusos del gobierno federal, luego de enfrentar una fuerte presión de legisladores republicanos y diversos obstáculos judiciales.

El fiscal general interino del país, Todd Blanche, confirmó ayer ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que el proyecto no continuará. “No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto final”, declaró durante la audiencia.

100 mdd tiene la familia del magnate de inmunidad fiscal

La iniciativa surgió tras un acuerdo entre Donald Trump y el Departamento de Justicia para resolver una demanda de 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por el presunto manejo indebido de registros fiscales del mandatario y de su familia.