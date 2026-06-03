Washington confronta a Tel Aviv por ataques en Beirut

Rescatistas trabajan en el lugar de un ataque israelí del lunes, en Tiro, Líbano, ayer.

La crisis en Oriente Próximo escaló a un nuevo nivel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera una llamada tensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de la ofensiva militar israelí en Líbano y las crecientes amenazas de Irán de abandonar las negociaciones impulsadas por el republicano.

De acuerdo con funcionarios citados por el portal estadounidense Axios, el magnate recriminó directamente al ministro israelí por la expansión de los ataques y el impacto internacional que las operaciones militares provocaron sobre la imagen de Israel. Durante la conversación, el mandatario estadounidense lanzó duras críticas contra el líder y cuestionó la magnitud de la ofensiva.

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“Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, expresó Donald Trump, según las fuentes cercanas.

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La tensión entre ambos gobiernos se produjo mientras Irán endurecía su postura frente a Washington. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Teherán podría suspender el proceso de negociación y responder si Israel mantiene los bombardeos sobre territorio libanés.

“Durante los últimos dos días, nos hemos ocupado seriamente de la cuestión del cese de los ataques por parte de Israel, pero si estos crímenes continúan, no sólo suspenderemos el proceso de negociación, sino que también nos opondremos al régimen sionista”, afirmó el funcionario iraní a través de Telegram.

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Las diferencias entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu reflejaron el deterioro de los intentos diplomáticos para contener un conflicto que ya se extendió más allá de Gaza y alcanzó varios frentes regionales. El republicano reconocía el derecho de Israel a responder a los ataques de Hezbolá, pero consideró que la ofensiva había rebasado límites previstos y dejaba un elevado costo humanitario.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el magnate mostró preocupación por la muerte de civiles en Líbano y por la destrucción de edificios e infraestructura durante las operaciones israelíes contra objetivos vinculados al grupo chií.

En tanto, Benjamin Netanyahu compartió en X sus “planes ambiciosos” para “fortalecer” el norte de Israel a una distancia de hasta 7 km de la frontera con el Líbano, dijo que son “un refuerzo de la seguridad”. Señaló que es para “restaurar la seguridad y la prosperidad” en la región, comparando las zonas del sur que limitan con Gaza, que, según dijo, ahora gozan de una “tremenda prosperidad”.

SIGUEN EMBESTIDAS. Durante la noche, el Comando Central de Estados Unidos informó que un petrolero que se dirigía hacia un puerto iraní fue inhabilitado con un misil Hellfire después de ignorar órdenes de bloqueo naval. Washington aseguró que ya son seis las embarcaciones detenidas desde abril y más de un centenar han sido desviadas.

Más tarde informaron que llevaron a cabo ataques de “autodefensa” en la isla Qeshm, de Irán.

Estados Unidos atacó una estación iraní de control terrestre militar en la isla, cerca de Ormuz, lo que llevó a Irán a lanzar misiles y drones contra países del Golfo, entre ellos Kuwait y Bahrein.

El Centcom dijo que la ofensiva fue en respuesta a “los intentos de Irán de atacar todo Medio Oriente”. “Irán lanzó varios misiles balísticos hacia vecinos regionales; sin embargo, todos fallaron en alcanzar sus objetivos previstos”.

Irán dijo que apuntó contra “una base aérea y de helicópteros estaduinidense” en la región, así como contra la sede de la Quinta Flota de EU en Bahrein.

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CONTINÚAN CONTACTOS. Más temprano, el mandatario estadounidense rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre una supuesta interrupción de las conversaciones entre Washington y Teherán. Donald Trump afirmó que los contactos continuaron de manera permanente pese a las advertencias iraníes.

“Las conversaciones entre nosotros han continuado sin interrupción, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy”, escribió en redes sociales.

Irán, sin embargo, mantiene una posición de cautela frente a cualquier acuerdo. Medios estatales y agencias cercanas al gobierno señalaron que Teherán revisa un borrador propuesto por Estados Unidos para detener la guerra, aunque persiste la desconfianza por su historial de incumplimientos. Las autoridades iraníes buscan el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, además de garantías para recuperar ingresos petroleros, flexibilizar exportaciones y mantener influencia sobre el estrecho de Ormuz.

PULSO ATÓMICO. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo ante el Senado de su país que las negociaciones buscan garantizar nuevamente el tránsito marítimo y abrir una segunda etapa centrada en el programa nuclear iraní.

Marco Rubio afirmó que la ofensiva militar contra Irán en febrero debilitó de manera importante las capacidades militares del país asiático y abrió la puerta para discutir temas que antes Teherán rechazaba abordar.

El funcionario señaló que Washington espera negociar asuntos relacionados con el uranio altamente enriquecido y las actividades de enriquecimiento dentro de territorio iraní. También admitió que las conversaciones son complejas y avanzan con lentitud debido a las divisiones internas dentro del gobierno iraní.

Mientras las negociaciones continúan, la tensión militar sigue creciendo. El Ejército iraní afirmó que “la guerra es inevitable” debido a las exigencias de Estados Unidos y aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas incluso ante una eventual participación de la OTAN.