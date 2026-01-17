¡Vuelve a Europa! Jorge Sánchez es pretendido por un histórico club y se reuniría con una exestrella de Cruz Azul

Jorge Sánchez se ha ganado un lugar en el once titular de Nicolás Larcamón en Cruz Azul y ha sido convocado por Javier Aguirre para los primeros partidos de la Selección Mexicana en 2026; por sus actuaciones tanto en la Liga MX como con el combinado nacional, el lateral de 28 años llamó la atención de un equipo de Europa.

Con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, el PAOK Salónica FC de Grecia está interesado en hacerse de los servicios de Jorge Sánchez. El equipo ya tuvo algunos acercamientos con el representante del defensa mexicano, pero el club de Europa aún no ha realizado una oferta formal a la directiva de La Máquina para llevarse de vuelta al viejo continente al seleccionado nacional.

Jorge Sánchez puso pausa a su aventura por el viejo continente en julio del 2024, cuando regresó a la Liga MX para vestir los colores del Cruz Azul, a pesar de tener pasado americanista, pero este 2026 podría reanudar su experiencia europea en Grecia.

¿Otro mexicano más emigra al futbol europeo? ⚽🔥🇲🇽@A_EsparzaOteo nos cuenta de la posibilidad de que Jorge Sánchez deje a Cruz Azul para ir al futbol griego



🔴 #FutbolCentral EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/vqDMgdZb3y — TUDN USA (@TUDNUSA) January 18, 2026

Jorge Sánchez podría reencontrarse con un viejo conocido del Cruz Azul

El PAOK de Grecia ya tiene antecedentes de negociaciones con la directiva del Cruz Azul y el fichaje de Jorge Sánchez podría ser otro acuerdo positivo para La Máquina al mandar a un jugador mexicano al viejo continente y sumar dinero para sus arcas.

El lateral mexicano saldría de la Noria un año antes de terminar su contrato con el Cruz Azul y se reencontraría con el delantero griego Giorgos Giakoumakis, quien vistió los colores de los cementeros durante un año después de su paso por la Major League Soccer con el Atlanta United.

De momento, Giorgos Giakoumakis, quien podría ser compañero de Jorge Sánchez otra vez, lleva 23 partidos disputados con el PAOK, logrando diez goles y una asistencia.

Jorge Sánchez forma parte de la primera convocatoria de Javier Aguirre en 2026

La Selección Mexicana continúa su preparación de cara al Mundial del 2026 y en enero tendrán dos partidos de preparación ante Panamá y Bolivia en Sudamérica.

El técnico mexicano dio a conocer su lista de 27 jugadores para estos dos partidos, en donde está el nombre de Jorge Sánchez, quien ha sido constante en los llamados de Javier Aguirre a un año de la Copa del Mundo.

Estos dos encuentros son dos oportunidades más para el lateral mexicano de afianzarse y conseguir un puesto en el llamado final para el Mundial del 2026, además de poder ser convocado para el partido ante Islandia, Portugal y Bélgica, los últimos tres antes de medirse a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

DCO