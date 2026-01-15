Dejó huella en Cruz Azul y ahora recibe su oportunidad en un club grande de Europa

Paco Jémez fue presentado como parte del cuerpo técnico de entrenadores del West Ham United de la Premier League. El exentrenador de Cruz Azul fue anunciado como auxiliar técnico del equipo de Londres. El español será el encargado de los aspectos ofensivos del cuadro que tiene a Nuno Espirito Santo como su DT.

Jémez tiene experiencia como entrenador en España, Irán y México, en donde dirigió a La Máquina, dejando un estilo de juego vistoso, aunque poco efectivo. Su paso como entrenador en la Liga MX no fue largo, pero sin duda dejó huella por su personalidad, carisma y la manera de jugar de su Cruz Azul.

West Ham United is pleased to confirm the appointment of Paco Jémez as a men’s First Team Coach ⚒️



Welcome, Paco 🤝 — West Ham United (@WestHam) January 15, 2026

“El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino. El español aportará experiencia y conocimiento al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, habiendo dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas”, indican los Hammers en un comunicado.

Paco Jémez firmó como entrenador de Cruz Azul el 28 noviembre de 2016. El contrato del español era de un año, pero tras estar un par de torneos en México y luego de caer en Liguilla ante el América, él junto la directiva cementera decidieron no renovarle el contrato y se fue al cabo de 12 meses en el cargo.

Jémez empezó su andar en los banquillos en 2007. Su mejor desempeño fue un periodo de cinco años en el Rayo Vallecano, llevando al club a un récord de octavo puesto en LaLiga en 2012/13.

Paco Jémez en su tiempo como DT de Cruz Azul ı Foto: Especial

“Jémez trabajará junto a un equipo de apoyo compuesto por los entrenadores del primer equipo Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine”, agrega el equipo en su comunicado.

Como jugador Francisco Jémez se desempeñó como central. Incluso jugó para España en 21 ocasiones. Jémez disfrutó de una larga y exitosa carrera como jugador en su país natal. Disputó más de 250 partidos de Liga con el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña, donde fue compañero de Nuno, y el Zaragoza, con el que ganó la Copa de España en 2001.

“Todos en el West Ham United queremos darle la bienvenida a Paco al este de Londres y desearle mucho éxito en su carrera en Claret and Blue”, termina el comunicado del West Ham United.

