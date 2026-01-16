Cruz Azul podría perder a una de sus mejores estrellas y un equipo grande de Sudamérica piensa robárselo

El mercado de fichajes sigue en marcha y los equipos alrededor del mundo buscan reforzar su plantilla para el segundo semestre de la temporada; es por eso que un club grande de Sudamérica está en busca de hacerse de los servicios de una estrella del Cruz Azul.

Con información de diversos medios en Argentina, River Plate tiene en la mira a Luka Romero y quiere llevar al futbolista argentino de La Máquina a sus filas en esta ventana de fichajes, aunque el conjunto Millonario aún no presenta una oferta formal a la directiva cementera por el mediocampista.

“River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero de Cruz Azul que obviamente pasó por el futbol español. Es joven y en su momento Boca (Juniors) lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación”, señaló el periodista argentino Leo Uranga.

¿Cuánto le costo Luka Romero al Cruz Azul?

Luka Romero llegó al Cruz Azul en enero del 2025 procedente del AC Milan, terminando con su etapa por el viejo continente y teniendo su primera experiencia en el futbol mexicano, aunque sus actuaciones dentro del campo de juego han sido intermitentes.

La directiva de La Máquina desembolsó poco más de 3 millones de dólares hace un año para concretar la llegada de Luka Romero a México, además de que fue una gran contratación, pues el joven de 21 años también tiene la nacionalidad mexicana, así que no utiliza un puesto de No Formado en México (NFM).

Cabe recalcar que el jugador del Cruz Azul tiene contrato con el club de La Noria hasta junio del 2030, así que si River Plate quiere llevarlo a Argentina, tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para pagar la cláusula de rescisión.

Estos son los números de Luka Romero desde su llegada a Cruz Azul

Luka Romero lleva un año jugando con el Cruz Azul en la Liga MX y ya consiguió ser campeón de la Concacaf Champions Cup con la Máquina, pero sus apariciones en el campo de juego han sido intermitentes tanto con Vicente Sánchez como con Nicolás Larcamón.

Después de un año en La Noria, el mediocampista mexicoargentino lleva 46 encuentros disputados con el Cruz Azul, logrando cinco goles y tres asistencias, además de una tarjeta amarilla y una roja.

Cabe recalcar que el Cruz Azul es el equipo donde Luka Romero ha sido más consistente, pues es el club donde ha jugado más partidos; debajo de La Máquina está la Lazio, donde el futbolista disputó 21 encuentros.

