Isaac del Toro gana la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026; victoria 27 de su carrera

El ciclista mexicano Isaac del Toro demostró que atrás quedó su lesión al ganar la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y alcanzar la victoria 27 de su carrera. Es el segundo mexicano que gana esta cita, tras Raúl Alcalá.

El Torito brilló en una complicada carrera de alta montaña en donde atacó en los kilómetros finales a Juan Ayuso. El nacido en Ensenada logró superar a los líderes para otra gran conquista en su trayectoria.

🔥🦅🥇Yes!!! @ISAACDELTOROx1 conquers the Grand Colombier!



A stunning display on the final climb sees our Mexican National Champion claim a brilliant solo victory on Stage 7 of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



¡Vamos, Torito! 🇲🇽🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/7wcy4a4z1D — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2026

“¡Sí!!! Isaac del Toro conquista el Grand Colombier! Una exhibición impresionante en el ascenso final permite que nuestro Campeón Nacional Mexicano logre una brillante victoria en solitario en la Etapa 7 del #TourAuvergneRhoneAlpes ¡Vamos, Torito!“, dice su equipo en redes sociales.

aar