¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1?

Este domingo 14 de junio se realiza el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1, en donde el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli puede seguir sumando unidades para soñar con ganar su primer campeonato mundial con tan solo 19 años de edad. En contraste, el mexicano Checo Pérez saldrá en el fondo de la parrilla.

Sergio Pérez, quien había sumado el primer punto en la historia para Cadillac en Mónaco la semana pasada, deberá remontar en Cataluña para intentar, ahora sí, poder llevar el choque negro a puestos que den unidades. Cabe recordar que por una penalización le quitaron su punto en el Principado.

Si bien Antonelli no saldrá en la pole, honor que merece George Russell, pero lo hará desde la tercera posición con buenas oportunidades de buscar la victoria y así alargar su dominio en la Fórmula 1.

¿Dónde ver el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 con Checo Pérez?

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 inicia este domingo 14 de junio a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de DAZN, F1 TV y en Sky Sports.

Día: domingo 14 de junio

Hora: 7:00 horas

Transmisión: Sky Sports

TOP 10 de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1

1: Russell

2: Hamilton

3: Antonelli

4: Norris

5: Verstappen

6: Hadjar

7: Piastri

8: Lawson

9: Hulkenberg

10: Leclerc

Antonelli quiere ampliar su dominio

Antonelli ha opacado a su compañero de equipo, George Russell, y quien parecía iba a dar un paso adelante para tomar la estafeta en Mercedes que dejó Lewis Hamilton. El italiano ha hecho una campaña histórico hasta ahora, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr la pole antes de su primera victoria en China, y después pasó a ser el líder de puntos más joven de la F1 tras ganar en Japón.

El italiano después sumó triunfos en Miami, Montreal y Mónaco para sumar cinco triunfos consecutivos e igualar la racha de victorias más larga jamás lograda por el líder histórico de triunfos en la F1, Lewis Hamilton.

De cara al Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 el italiano Andrea Kimi Antonelli es líder de la máxima categoría del deporte motor con 156 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 90 puntos y cerca del siete veces campeón está George Russell con 88 puntos.

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