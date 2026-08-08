Monterrey remonta ante el Inter Miami y peleará por su clasificación en la Leagues Cup en la última jornada

El Monterrey tuvo que sufrir en el NU Stadium para poder llevarse su primera victoria en la edición 2026 de la Leagues Cup ante el Inter Miami por marcador de 2-1. El equipo de Matías Almeyda peleará por su clasificación a la ronda de eliminación en la última fecha.

Leo Messi no estuvo presente en el encuentro ante los Rayados por el fallecimiento de su padre Jorge Messi, quien perdió la vida en la mañana de este sábado en Argentina, por lo que el astro argentino viajó a su país para despedirse de su padre y las Garzas no contaron con su capitán para este compromiso.

Casemiro finds Rodrigo De Paul, who finishes from just outside the box 🎯 #LeaguesCup2026 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/fthCImjIek — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

El primer gol del encuentro fue por parte de Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino recibió un pase por parte de Casemiro en el campo de Monterrey y, llegando a la frontal del área, sacó un remate al poste derecho de Luis Cárdenas para abrir el tablero.

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Rodrigo De Paul corrió a uno de los tiros de esquina del campo de juego para celebrar su anotación; el argentino se quitó la playera y debajo traía un jersey con el dorsal ‘10′, el nombre de Messi, y dedicó su anotación al astro argentino por el duro momento que está atravesando.

El Monterrey no bajó los brazos en el compromiso, ya que necesitaban una victoria para sumar sus primeros tres puntos y seguir en la lucha por la clasificación a la ronda de eliminación directa de la Leagues Cup.

El Monterrey marcó su primera anotación a los 47 minutos de tiempo corrido. Hugo Cuypers apareció dentro del área para aprovechar un rebote del arquero del Inter Miami y emparejar el encuentro con mucho tiempo por delante en el compromiso.

Cuando el cotejo estaba llegando a su fin, Diego Rossi recibió la de gajos solo dentro del área y venció al guardameta del Inter Miami para darle la victoria a los Rayados en la cancha del NU Stadium y sus primeros tres puntos en el torneo.

El último compromiso del Monterrey en la Leagues Cup será el próximo miércoles ante el Nashville, en busca de clasificarse a la siguiente ronda del torneo.

DCO