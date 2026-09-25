El Toluca no vence al Cruz Azul desde 2023

La Liga MX se mantiene activa pese a los partidos de la Selección Mexicana y uno de los juegos que más llama la atención el fin de semana es el de Cruz Azul y Toluca.

Los choriceros llegan a este encuentro ante los de La Noria como líderes generales con 19 unidades, pero siempre enfrentar a La Máquina se le complica y no ha podido vencerlos desde julio de 2023.

Los cementeros aterrizan a este encuentro en el cuarto sitio, solamente por debajo del Toluca, Chivas y América.

El duelo en el Estadio Azteca se tiene programado para mañana a las 16:50 horas del centro de México. Cruz Azul acumula cinco partidos seguidos sin perder anteel Toluca: dos ganados y tres empatados. La Máquina se impuso a los Diablos la última vez que fue local, pero no le gana dos seguidos en esa condición desde 2021.

10 goles lleva Salomón Rondón en lo que va del torneo

El Apertura 2026 entra en una etapa decisiva con la disputa de la Jornada 10. Con la mitad de la fase regular prácticamente superada, cada punto comienza a tener mayor peso para los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares, acercarse a la Fiesta Grande y evitar rezagarse en la clasificación.

La actividad comienza hoy a las 19:00 horas, cuando Atlante reciba al Monterrey en el Estadio Azteca. Rayados llega con una marcada ventaja en los antecedentes recientes. Monterrey ganó 10 de los últimos 13 partidos de Liga MX frente a los Potros, con un empate y dos derrotas en ese periodo. Sin embargo, el cuadro azulgrana tiene un dato que puede alimentar la ilusión de su afición: se impuso en las dos ocasiones más recientes en las que recibió a los regiomontanos en torneo de liga.

La frontera también tendrá actividad. Tijuana y Atlas se enfrentan en el Estadio Caliente. Los Xolos han convertido este escenario en una plaza complicada para el conjunto tapatío. En 16 visitas del Atlas a Tijuana, el cuadro local consiguió nueve triunfos, además de cinco empates y apenas dos derrotas. No obstante, los rojinegros han encontrado la manera de competir en los enfrentamientos más recientes y ganaron dos de los últimos tres duelos contra los fronterizos.

El Dato: El Necaxa no derrota al cuadro azulcrema en Aguascalientes desde el 22 de julio de 2018.

El Guadalajara se medirá con el Querétaro en un partido que representa el enfrentamiento número 50 entre ambos dentro de la Liga MX. El encuentro se jugará en el estadio de Chivas.

El balance histórico favorece al Rebaño Sagrado, que suma 22 victorias frente a las 10 que han conseguido los Gallos Blancos. En los 17 partidos restantes se registraron empates. La superioridad rojiblanca también se refleja cuando juega en casa, ya que acumula 11 compromisos consecutivos sin perder ante Querétaro como local.

Sin embargo, siete de esos encuentros terminaron igualados, una tendencia que advierte sobre la dificultad que ha tenido Guadalajara para convertir su dominio territorial en triunfos contundentes. Para los visitantes, el objetivo será romper esa racha y aprovechar cualquier espacio que deje un rival obligado a proponer el partido.

Pachuca tiene un rendimiento favorable en los duelos recientes contra los laguneros. Los Tuzos ganaron seis de sus últimos nueve partidos ante Santos, con dos empates y una sola derrota. Sin embargo, cuando la serie se traslada a Torreón, la historia se vuelve más equilibrada.

En los 10 enfrentamientos más recientes disputados en el TSM Corona, Santos ganó dos, Pachuca se impuso en tres y hubo cinco igualadas. Esa paridad convierte al encuentro en una oportunidad para que los locales cambien la tendencia reciente y hagan valer el apoyo de su afición.

El domingo 27 de septiembre comenzará con el duelo entre Pumas y Atlético de San Luis, programado para las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La serie entre universitarios y potosinos tiene una particularidad poco común: nunca han empatado en sus 14 enfrentamientos de Liga MX.

La Jornada 10 termina con el enfrentamiento entre Necaxa y América. Las Águilas ganaron siete de los últimos 11 partidos contra los Rayos, mientras que los tres encuentros restantes terminaron en empate, con una sola victoria para Necaxa. El dato más reciente que favorece a los hidrocálidos corresponde al 15 de febrero de 2025, cuando vencieron 3-2 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.