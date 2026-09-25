Rafa, por hazaña de todo el ciclo mundialista con el Tri

El káiser en el entrenamiento del martes pasado en el CAR.

Rafael Márquez tiene este fin de semana su primera prueba importante al frente de la Selección Mexicana de Futbol.

Apenas terminó el Mundial 2026 y, de inmediato, se dio a conocer el anuncio de la continuidad del michoacano al frente del Tricolor. Sin embargo, en la primera Fecha FIFA no la tendrá fácil, pues se verá las caras con su similar de Colombia.

Se trata de un equipo bien dirigido que, en años recientes, ha demostrado ser una potencia de Sudamérica, como lo hizo ver en la justa veraniega que acaba de terminar. Rafa tiene sobre los hombros una de las cargas más pesadas del futbol y del país, pues, como bien se sabe, la silla del Tricolor es una de las más complicadas.

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El Dato: Alemania inició una nueva era bajo Jürgen Klopp, Erling Haaland estampó dos goles para Noruega y Cristiano Ronaldo sigue vigente con Portugal.

Solamente hay que recordar que, en la era moderna, ningún entrenador mexicano ha podido completar su ciclo mundialista, pues, pese a las grandes actuaciones de Javier Aguirre o Miguel Herrera, pasando por Miguel Mejía Barón, ninguno tuvo sus cuatro años para consagrarse.

Márquez tiene un duro debut con la Selección Mexicana ante Colombia, pues el nuevo entrenador tricolor se enfrenta a un combinado que tiene marca positiva en los recientes enfrentamientos directos.

En los últimos cinco partidos entre México y Colombia, el equipo sudamericano tiene cuatro victorias y tan solo una derrota, récord al que deberá enfrentarse en su estreno como estratega del Tricolor.

El último partido entre ambas escuadras terminó en una derrota por marcador de 4-0 en 2025, duelo que se disputó con Javier Aguirre al frente y que fue de preparación para la Copa del Mundo 2026. Rafa ya formaba parte del cuerpo técnico.

La mala racha mexicana se extendió en 2023 y 2022, cuando se perdió por idéntica pizarra de 3-2. Para ese momento, el cuadro azteca ya arrastraba una mala racha ante los cafeteros.

En 2012 comenzó la seguidilla de cotejos sin victoria de México sobre Colombia. Para la última conquista de los aztecas sobre La Sele hay que remontarse al 7 de septiembre de 2010, cuando un gol de Elías Hernández fue el único tanto.

La Selección Colombiana se enfrenta a México sin su figura, James Rodríguez, quien regresó a jugar a su país natal, pero terminó una historia de 15 años con su combinado nacional.

James, de 35 años, fichó recientemente con Atlético Nacional y, casi al mismo tiempo, dio un paso al costado de su selección. “Quiero hablarles desde el corazón: después de muchos años partidos, alegrías y momentos duros, llegó el momento de cerrar una de las etapas más felices de mi vida. Vestir la camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, dijo.

James debutó con la selección absoluta en octubre de 2011, en una victoria sobre Bolivia en La Paz. Su momento cumbre llegó tres años después, en el Mundial de 2014 en Brasil, donde anotó seis goles en cinco partidos para ganar la Bota de Oro.

“Tuve el honor de llevar la camiseta 10 y la cinta de capitán. Intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y sabiendo lo que representaba Colombia. Tuve días buenos y difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, añadió en su mensaje en redes sociales.

DT EN LOS RECIENTES AÑOS ı Foto: Especial

Piden su continuidad

De una despedida que parecía sentenciada a dejar abierta la posibilidad de continuar. El técnico de Argentina Lionel Scaloni, quien en julio pasado sugirió que su ciclo estaba terminado tras la derrota en la final del último Mundial, afirmó que está dispuesto a negociar una renovación del contrato que vence en diciembre.

“Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse”, dijo Scaloni a periodistas tras una práctica de la Albiceleste en el predio de selecciones nacionales de Ezeiza con vistas a tres amistosos que disputará contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

“Ganas hay seguro de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente” de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Las declaraciones de Scaloni, sorpresivas porque AFA no había sido anunciado que tomaría contacto con la prensa, se dieron luego que varios futbolistas de la selección pidieron públicamente por su continuidad, entre ellos el capitán Cristian Romero, quien llevará la cinta por el retiro de Lionel Messi.