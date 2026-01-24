Lionel Messi cumple el sueño más grande de un creador de contenido y lo hace llorar (VIDEO)

Tener un autógrafo de Lionel Messi es el sueño que tienen muchos, entre ellos Pol Deportes, un joven creador de contenido peruano, quien lloró de emoción después de recibir la rúbrica del futbolista argentino, justo antes de un partido amistoso entre Inter Miami y Alianza Lima que se llevó a cabo en Perú.

El joven de 16 años le pidió a La Pulga que firmara un jersey del Inter Miami. El rosarino se detuvo amablemente para cumplir con el deseo de Cliver Huamán Sánchez, el nombre real del adolescente que se dio a conocer por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 en un cerro cercano al Estadio Monumental de Lima.

🇵🇪🇦🇷 MESSI LE FIRMÓ LA CAMISETA A POL DEPORTES



Periodista: "Leo un mensaje para Pol Deportes"



Messi: "Nada 😃" pic.twitter.com/G30Fm8oUWu — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) January 24, 2026

A pesar de que Lionel Messi accedió amablemente al autógrafo que le pidió el creador de contenido, cuando el acompañante del mismo le preguntó si tenía unas palabras para Pol Deportes la respuesta del argentino fue un simple “Nada”.

¿Quién es Pol Deportes, el creador de contenido que le pidió su autógrafo a Lionel Messi?

Pol Deportes es el nombre con el que en el mundo de las redes sociales se le conoce a Cliver Huamán Sánchez, adolescente peruano nacido en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.

El joven saltó a la fama luego que narró la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Lima.

Pol Deportes viajó 18 horas en autobús en compañía de su papá y de su hermano desde su casa hasta Lima para narrar el duelo definitivo del torneo de futbol más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

Pero qué momentazo en Lima. Pol Deportes hace cubrimiento del Alianza Lima-Inter Miami. Messi lo ve a la entrada del estadio y le firma la camiseta.



Miren la emoción. De narrar la final de Libertadores desde un cerro a esto. Cumpliendo sueños👏🏻 pic.twitter.com/d7CPJ6jCSY — Juez Central (@Juezcentral) January 24, 2026

Subió a un cerro aledaño con vista al terreno de juego y desde ahí relató las acciones del mismo con un teléfono móvil. La narración se hizo viral en TikTok, donde millones de aficionados quedaron gratamente sorprendidos por el talento y la historia de superación del joven de 16 años.

Lionel Messi y el Inter Miami la pasan mal en su visita a Perú

Lionel Messi y el Inter Miami arrancaron con el pie izquierdo el 2026 al ser goleados 3-0 por el Alianza Lima en el que fue el primer partido de pretemporada de Las Garzas en su gira por Sudamérica.

El veterano Paolo Guerrero, quien consiguió doblete, y Luis Ramos fueron los autores de las anotaciones que le dieron la contundente victoria al conjunto peruano.

Lionel Messi y el Inter Miami volverán a las canchas el próximo 31 de enero, cuando enfrenten al Atlético Nacional de Medellín en Colombia.

EVG