Villarreal se burla de la forma más cruel posible de un jugador del Real Madrid y la afición lo aplaude (VIDEO)

Senegal fue la selección campeona de la Copa Africana de Naciones, equipo en el que estuvo Pape Gueye, jugador del Villarreal que recibió un reconocimiento por parte de su equipo antes de arrancar el encuentro ante el Real Madrid en el Estadio La Cerámica.

Pero lo que se robó las miradas de las cámaras de transmisión fue Brahim Díaz, pues el delantero de Marruecos se encontraba en la banca viendo cómo premiaban al que fue su rival hace unas semanas en la gran final de la Copa Africana, un partido que terminó perdiendo la selección marroquí por un error del futbolista merengue.

Fue al final del encuentro cuando el árbitro central marcó un penal para Marruecos. El delantero del Real Madrid fue el encargado de cobrar la pena máxima, pero lamentablemente su tiro de rabona terminó en las manos del arquero Édouard Mendy, para mandar el encuentro al tiempo extra, donde Senegal se llevó el título.

Pape Gueye, autor del gol del título de Senegal en la Copa Africana, fue reconocido por Villarreal, en la antesala al cruce vs Real Madrid.



Sí, el que aplaude desde el banco es Brahim Díaz, que falló el penal de Marruecos.



Qué momento… 🇸🇳🥶🇲🇦pic.twitter.com/wXDFPELMu5

Pape Gueye, jugador del Villarreal, fue el héroe de Senegal en la final

La final de la Copa Africana de Naciones vivió toda una odisea en el tiempo de compensación, pues además de que el árbitro central marcó la pena máxima para Marruecos, los jugadores de Senegal decidieron abandonar la cancha por la oportunidad que el silbante le otorgó a sus rivales.

Después de que Brahim Díaz fallara desde los once pasos, los tiempos extras iniciaron con el gol de Pape Gueye a pase de Idrissa Gueye para abrir el marcador al minuto 94 de tiempo corrido y darle el segundo trofeo de su historia a Senegal.

Gueye regresó a España como el héroe que le dio a su selección el título más importante de su continente; es por eso que recibió un reconocimiento previo al encuentro ante el Real Madrid, algo que no le pareció tanto al delantero del Real Madrid, Brahim Díaz, que se encontraba en la banca.

𝗟𝗲𝘆𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝗹, 𝗶́𝗱𝗼𝗹𝗼 𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗮-𝗿𝗲𝗮𝗹. 💫



El Estadio de la Cerámica en pie para homenajear al Campeón de la #AFCON Pape Gueye. pic.twitter.com/tYQgSxtQjB

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en LaLiga española?

El Real Madrid consiguió tres puntos muy importantes para quedarse con el primer lugar de la tabla general de LaLiga de España momentáneamente, pues necesitan esperar al resultado del partido entre el Barcelona y el Real Oviedo.

El siguiente encuentro de los merengues será muy importante, pues se medirán al Benfica en la última jornada de la Champions League en busca de mantener su posición en la tabla general para meterse directo a los octavos de final de la competencia.

Mientras que el Villarreal tendrá que viajar a Alemania para su último compromiso en la Liga de Campeones, el cual será ante el Bayer Leverkusen, el Submarino Amarillo ya no tiene posibilidad de entrar a los playoffs.

