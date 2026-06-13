Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Australia vs Turquía; Fase de Grupos del Mundial 2026

Australia se enfrenta a Turquía en su debut en el Mundial 2026.

La Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa con un duelo clave entre Austrlia y Turquía, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, porque una victoria en su primer partido podría darles un panorama más claro para lo que sigue en el torneo internacional.

Turquía llegó a la Copa del Mundo después de ganar su boleto en el repechaje de la UEFA y por eso mismo se podría decir que los turcos son los menos probables para avanzar a dieciseisavos de final dentro del Grupo D.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

A Millî Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılarımızın yarın Avustralya ile Vancouver'da karşılaşacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Müsabakanın oynanacağı Vancouver Stadyumu'nda basın… pic.twitter.com/UjHx3N0aXC — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 13, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Australia vs Turquía

El partido entre Australia y Turquía se jugará este sábado, 13 de junio del 2026, en el Estadio Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá. El balón comenzará a rodar en punto de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de VIX Premium.

Fecha: sábado 13 de junio del 2026

Hora: 22:00

Estadio: Vancouver

Transmisión: ViX Premium

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Australia y Turquía inician su camino en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Tony Popovic viene de empatar a un gol con su similar de Suiza antes del Mundial 2026, mientras que los de Vincenzo Montella intentarán seguir con su buen ritmo, ya que llevan cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Este partido también representa el inicio del Mundial 2026 para estas dos escuadras, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y la fase de grupos apenas comienza. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO