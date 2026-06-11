Tras el Mundial, FAA prepara degradación Aérea a México

A finales de mayo y principios de este junio hubo una auditoría inusual —extraordinaria— de la Federal Aviation Administration (FAA), que dirige Bryan Bedford, a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a cargo del general Emilio Avendaño: la autoridad aérea estadounidense hace auditorías regulares cada 10 años, pero hace revisiones extraordinarias y auditorías no programadas en situaciones contingentes que, como advierten técnicos de la misma aérea mexicana, esta ocasión es la antesala de una nueva degradación de Categoría 1 a Categoría 2 presumiblemente una vez que culmine el trilateral Mundial de Futbol 2026.

La FAA realiza visitas sorpresas como cuando detecta deficiencias significativas en gestión o seguridad operacional, para supervisar que la autoridad local corrija “hallazgos” previos y/o para verificar cambios organizacionales, operativos o actualizaciones normativas; en octubre del 2020 realizó una visita a la AFAC, entonces a cargo de Rodrigo Vásquez, para una primera etapa de la inspección virtual y documental sobre los procedimientos tanto de la autoridad como de los operadores aéreos mexicanos, y en mayo del 2021 soltó el ramalazo de la degradación a la autoridad aérea mexicana.

Ahora, empero, el proceso será más rápido. En la primera degradación, el gobierno de Joe Biden tenía una relación blanda —y hasta timorata— con Andrés Manuel López. Las agencias federales estadounidenses operaban con una autonomía técnica y notoria respecto a la Casa Blanca. Sin embargo, con Donald Trump la relación no es precisamente la más tersa ni la más funcional. La más reciente advertencia de Trump sobre hacer incursiones militares terrestres contra los cárteles narcoterroristas en México y la declaración de que tal vez no renueve el acuerdo comercial con nuestro país a fin de encarecer la negociación, muestra el tamaño del diferendo.

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Una señal clara del tamaño de la tensión en el sector aéreo es que, a pesar de que la AFAC liberó dos slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (posiciones-horario en el AICM) en los últimos meses, con lo que se compensó a las aerolíneas estadounidenses que perdieron esas locaciones con el decreto obradorista del 2023, el Departamento de Transporte, a cargo de Sean Duffy, no ha dado una sola muestra de levantar las sanciones impuestas en represalia desde el verano del 2025… sanciones que cerraron el espacio aéreo estadounidense a nuevos vuelos hacia su territorio salidos tanto del AICM, que dirige el almirante José Padilla, como del Aeropuerto Felipe Ángeles al mando del general Isidoro Pastor.

AFAC, deterioro de capital humano. Uno de los hallazgos más relevantes en la más reciente revisión hecha por la FAA, nos informan, es el deterioro salarial y de condiciones laborales del personal técnico especializado en las inspecciones de aviones en plataforma. Los aumentos salariales ofrecidos al personal especializado en 2023 —como una de las condiciones para regresar la Categoría 1— se suspendieron desde el año pasado.

Al mismo tiempo, por la políticas “igualitaristas” del régimen para supuestamente “cerrar la brecha salarial”, los pagos se elevaron para el personal administrativo, mientras que el pago para inspectores y revisores en plataforma no se movieron. Incluso, se encontraron casos de personal técnico que fue contratado, pero que desde hace semanas no cobran un peso de su exiguo salario.

La insuficiencia de personal (incluso para los chequeos médicos regulares que requieren las tripulaciones de aviones comerciales) también fue anotado por los comisarios de la FAA.

La degradación de la autoridad aeronáutica nacional —que ha sido anticipada por expertos en aviación y observadores atentos— no se decretaría sino pasado el Mundial de Futbol para no “meterle faul” a los viajes binacionales y a las aerolíneas estadounidenses durante la competencia deportiva. Pero pasando los goles, vendría la tarjeta roja en el score de la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Tania Carro.

Ajusten sus cinturones.

Liquidez de volada, Prontipagos. Hablando de cosas positivas de la fiebre mundialista, no sólo llega el entusiasmo por los equipos, los partidos y los marcadores, también se abre una nueva competencia para miles de pequeños negocios que en esta justa tendrán como principales retos la liquidez para anticipar el abasto de inventarios y los pagos digitales, como indica Luis Ángel Almonte Durán, director de Prontipagos, el ecosistema tecnológico de soluciones financieras para pequeños negocios.

Más allá de la importancia del evento deportivo en sí, los visitantes -sea cual sea su número- se harán notar en corredores turísticos, fan zones, medios de transporte, alojamientos y servicios cercanos a las sedes.

Pero la alta demanda, especialmente para las micro y pequeñas empresas, puede convertirse en un fuera de lugar cuando por falta de capital de trabajo, inventarios insuficientes y dependencia de pagos en efectivo.

Es ahora cuando plataformas como Prontipagos salen al quite con soluciones como financiamiento para impulsar el negocio, links de pago, recargas de tiempo aire, cobro de servicios y hasta venta de tarjetas de regalo digitales.

Tren viejo, como edificio viejo, siempre será viejo. Un edificio de hace 140 años puede ser bonito, una joya arquitectónica. Pero su diseño se pensó para las necesidades del momento conforme al estado de la técnica existente. Se le puede habilitar para usos actuales (digamos un hotel boutique), pero requiere ser renovado todo su interior, desde redes hidráulicas, eléctricas, mobiliario y acabados.

Pero su uso ya no será para lo que originalmente se planeó. Igual sucede con el Tren Interoceánico: un trazo del siglo XIX no atiende las exigencias del traslado de mercancías y personas en el siglo XXI.

Tiene razón la Secretaría de Marina, al mando del almirante Raymundo Morales, cambiar el trazo en la zona de curvas donde se registró la tragedia de diciembre pasado. Pero tendrá que ser para un uso actualizado y costaría bastante más dinero.