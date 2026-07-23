• “Ella no se marea”

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer en la capital mexiquense se refirió de manera elogiosa a Delfina Gómez. “Es una mujer honesta, muy trabajadora. Y tiene algo muy especial: ella no se marea. Hay algunos gobernantes que llegan al puesto y ya andan con camionetotas… Delfina no. A Delfina si algo le agradece el pueblo mexiquense es que es la misma maestra de cuando daba clases en su escuela. Con más responsabilidades y las asume, pero ella es una mujer sencilla que atiende todos los días al más humilde y también al empresario más importante del Estado de México. Esa es una virtud que pocos gobernantes tienen”, señaló la mandataria en su mañanera. A esas referencias, nos hacen ver, funcionarios del Gobierno federal sumaron indicadores para dimensionar los avances, sobre todo, en materia social en la zona oriente de la entidad mexiquense. En el estado más de 3.8 millones de personas reciben apoyos directos: programas de vivienda digna, programas dedicados a mujeres y a jóvenes; también, escuelas rehabilitadas, mobiliario nuevo…

• Refuerza Ejército seguridad en Zacatecas

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Con la novedad de que un centenar de elementos de élite del Ejército, integrantes de Fuerzas Especiales, llegaron ayer a Zacatecas, con la misión de intensificar patrullajes y acciones disuasivas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, puntos clave afectados por la violencia que tuvo manifestaciones graves el fin de semana pasado, con la ejecución de 10 personas cuyos cuerpos aparecieron en diversos sitios, con huellas de tortura. Se ha informado que este contingente castrense, que partió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz y se integró de inmediato a la 11 Zona Militar. En la entidad hay ya 400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que fueron desplegados el 19 de julio pasado. Ante la escalada de violencia que alcanzó a la entidad a cargo del morenista David Monreal, —a quien se han hecho críticas por esta situación—, han sido Fuerzas Federales las que salen al quite, nos hacen ver.

• Señales de confianza en energía eléctrica

Relevante, nos comentan, el acuerdo de alianza que signaron la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Cubico Sustainable Investments para desarrollar proyectos renovables con una capacidad de 578 megavatios de corriente alterna en México. Se trata de cinco proyectos amparados en un esquema de inversión mixta que considera además 175.7 megavatios de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, equivalentes a 500 MWh. Este acuerdo, nos señalan quienes conocen de temas del sector, puede ya ser visto como resultado de las políticas que ha impulsado en este sexenio la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, para promover esquemas de inversión mixta que atraigan capital privado sin que se pierda la rectoría del Estado. Es sabido que Cubico es uno de los principales proveedores de energía renovable de propiedad privada del mundo. Y, por lo pronto, ha señalado que esta asociación permitirá movilizar cerca de mil millones de dólares en inversiones. Ahí el dato.

• Nadie se queda atrás

Nos dicen que después de que la oposición cobró a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega una “deuda ética” por dar luz verde para capturar al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, cuando, antes, otro juez se negó a otorgar órdenes de aprehensión, ahora el oficialismo exigió que el juez de amparo que impidió la aprehensión del exmandatario sea investigado. Así lo solicitó la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, quien incluso apeló al Tribunal de Disciplina Judicial para que actúe contra el juzgador a quien no quiso identificar. “Jueces de amparo que otorgan suspensiones para poder inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, dijo la funcionaria federal, nos comentan, en medio de una guerra de acusaciones entre miembros de la 4T que ven justa la detención de Ruffo —acusado por delitos ligados al huachicol fiscal— y opositores que ven en el panista a un preso político. Pendientes.

• Indulgencias electorales

Y no pudieron pasar desapercibidas las victorias que tuvieron Morena y el nuevo partido Paz —ése que unos acusan que es satélite del primero— ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos señalan que esta instancia perdonó sanciones a ambas fuerzas políticas. Al guinda le quitó cinco de nueve amonestaciones a las que se había hecho acreedor por irregularidades que le señaló el INE por gastos en las campañas de 2024. Una suerte similar, nos explican, bendijo a Construyendo Sociedades de Paz, del morenista —o lo que ahora sea— Hugo Eric Flores, ya que el TEPJF desechó tres conclusiones del Instituto Nacional Electoral sobre la fiscalización de sus ingresos y gastos durante el proceso para obtener su registro como partido político nacional. Aunque nos señalan que el tribunal le dio la razón a estos partidos sólo de manera parcial, ya que otras sanciones sí surtieron efecto —con sus respectivas multas—, nos indican los que siempre piensan mal que el fallo no podría dejar de verse como una indulgencia. ¿Será?

• Tabasqueños apuntados

Y fue muy comentada, nos dicen, la foto que publicaron el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, y el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, Bernardo Bosch, ambos ya bien apuntados para competir en el próximo proceso electoral en su natal Tabasco. Aunque no hubo más que la imagen de ambos difundida en redes y medios, nos señalan que en tiempos en los que muchos en Morena andan bien adelantados para expresar sus intenciones de aparecer en las boletas el próximo año, hasta una inocente pose para el recuerdo puede interpretarse como un acelere rumbo a las definiciones. Según lo difundido en medios locales, estos dos personajes, que buscan diputaciones federales por su estado, se reunieron “para hablar de la unidad de su movimiento”. Nos señalan también que el encuentro prácticamente se coloca como un preámbulo de lo que ocurrirá dentro de menos de 15 días, cuando el partido guinda comience a recibir formalmente los registros de aspirantes a diputaciones federales. Ahí el dato.