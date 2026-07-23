Señales de confianza en energía eléctrica

Relevante, nos comentan, el acuerdo de alianza que signaron la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Cubico Sustainable Investments para desarrollar proyectos renovables con una capacidad de 578 megavatios de corriente alterna en México. Se trata de cinco proyectos amparados en un esquema de inversión mixta que considera además 175.7 megavatios de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, equivalentes a 500 MWh. Este acuerdo, nos señalan quienes conocen de temas del sector, puede ya ser visto como resultado de las políticas que ha impulsado en este sexenio la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, para promover esquemas de inversión mixta que atraigan capital privado sin que se pierda la rectoría del Estado. Es sabido que Cubico es uno de los principales proveedores de energía renovable de propiedad privada del mundo. Y, por lo pronto, ha señalado que esta asociación permitirá movilizar cerca de mil millones de dólares en inversiones. Ahí el dato.

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