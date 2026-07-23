Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer en la capital mexiquense se refirió de manera elogiosa a Delfina Gómez. “Es una mujer honesta, muy trabajadora. Y tiene algo muy especial: ella no se marea. Hay algunos gobernantes que llegan al puesto y ya andan con camionetotas… Delfina no. A Delfina si algo le agradece el pueblo mexiquense es que es la misma maestra de cuando daba clases en su escuela. Con más responsabilidades y las asume, pero ella es una mujer sencilla que atiende todos los días al más humilde y también al empresario más importante del Estado de México. Esa es una virtud que pocos gobernantes tienen”, señaló la mandataria en su mañanera. A esas referencias, nos hacen ver, funcionarios del Gobierno federal sumaron indicadores para dimensionar los avances, sobre todo, en materia social en la zona oriente de la entidad mexiquense. En el estado más de 3.8 millones de personas reciben apoyos directos: programas de vivienda digna, programas dedicados a mujeres y a jóvenes; también, escuelas rehabilitadas, mobiliario nuevo…

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