Indulgencias electorales

Y no pudieron pasar desapercibidas las victorias que tuvieron Morena y el nuevo partido Paz —ése que unos acusan que es satélite del primero— ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos señalan que esta instancia perdonó sanciones a ambas fuerzas políticas. Al guinda le quitó cinco de nueve amonestaciones a las que se había hecho acreedor por irregularidades que le señaló el INE por gastos en las campañas de 2024. Una suerte similar, nos explican, bendijo a Construyendo Sociedades de Paz, del morenista —o lo que ahora sea— Hugo Eric Flores, ya que el TEPJF desechó tres conclusiones del Instituto Nacional Electoral sobre la fiscalización de sus ingresos y gastos durante el proceso para obtener su registro como partido político nacional. Aunque nos señalan que el tribunal le dio la razón a estos partidos sólo de manera parcial, ya que otras sanciones sí surtieron efecto —con sus respectivas multas—, nos indican los que siempre piensan mal que el fallo no podría dejar de verse como una indulgencia. ¿Será?