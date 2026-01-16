Lionel Messi llegaría a una de las ligas más exóticas gracias a un viejo conocido

Gerard Piqué habló de la posibilidad de ver a Lionel Messi en la Kings League.

Todas las ligas quisieran tener a Lionel Messi y la Kings League no es la excepción, pues Gerard Piqué, creador de dicha competencia, aseguró que le gustaría que su excompañero en el Barcelona jugará en algún club de dicho certamen.

“Para mí sería un sueño obviamente, porque nos gusta tener a los mejores y siempre lo he dicho, él es el mejor de la historia de este deporte, por lo que tenerlo con nosotros sería increíble”, reconoció Gerard Piqué ante la posibilidad de que La Pulga eventualmente juegue en la liga de futbol 7.

❗️Gerard Piqué: "If one day there is a possibility for Messi to play in the Kings League, for me it would obviously be a dream."



"We like having the best, and I’ve always said it. He is the best player in the history of this sport, so having him with us would be incredible." pic.twitter.com/hDOmobhqZy — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 16, 2026

La pregunta para Gerard Piqué acerca de una posible llegada de Lionel Messi a la Kings League se debe a que el brasileño Neymar reveló que el rosarino le escribió para manifestarle su interés por tener participación en las fases finales de la Copa Mundial de Naciones de la Kings League.

La complejidad de que Lionel Messi juegue en la Kings League

Gerard Piqué aceptó que es complicado que Lionel Messi y cualquier futbolista en activo juegue en algún equipo de la Kings League, pese a lo cual aseguró que en cualquier momento La Pulga podría estar disputando algún duelo de esta competencia.

“He tenido la suerte de poder jugar con los mejores del mundo, con compañeros de todo tipo. Siempre habrá la oportunidad de que puedan participar. Cuando estás jugando en activo es más complicado, pero cuando acabe la carrera es otra historia”, ahondó el campeón mundial con España en Sudáfrica 2010.

Lionel Messi va por su cuarta campaña con el Inter Miami

Este 2026, el argentino Lionel Messi disputará su cuarta temporada con el Inter Miami, equipo con el que en la campaña pasada se proclamó campeón de la MLS después de vencer en la final al Vancouver Whitecaps.

El originario de Rosario se unió al equipo de Florida en el verano del 2023 y debutó en la Leagues Cup, torneo en el que se echó al club al hombro para que la institución levantara el primer trofeo de su historia.

La MLS 2026 se pondrá en marcha el próximo 21 de febrero. Ese mismo día, Lionel Messi y el Inter Miami comienzan la defensa de su título con el duelo en calidad de visitantes contra el LAFC.

EVG