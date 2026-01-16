¿Ya para qué? Exestrella de Holanda revela TODA la verdad del “No era penal” de Brasil 2014 (VIDEO)

Una exestrella de Holanda reveló detalles del "No era penal" del juego ante México en Brasil 2014.

El “No era penal” del México vs Holanda del Mundial de Brasil 2014 sigue presente entre la afición mexicana y Wesley Sneijder, exestrella de la selección neerlandesa, reveló que la acción entre Rafa Márquez y Arjen Robben, a su juicio, no debió ser señalada como pena máxima.

“Para ser honesto, no era penal, pero el árbitro lo marcó”, confesó Wesley Sneijder ante medios mexicanos. “Déjenme en paz. Ya déjenlo ir”, agregó el exmediocampista de Holanda en alusión a la infracción de Márquez sobre Robben que derivó en el penalti convertido por Klaas Jan Huntelaar con el que la Naranja Mecánica se impuso 2-1 al Tricolor en el duelo de octavos de final de aquella justa.

Wesley Sneijder, quien marcó el 1-1 parcial en aquel México vs Holanda de Brasil 2014, en Fortaleza, hizo énfasis en que aunque para él no era penal, el árbitro portugués Pedro Proença decidió que sí hubo falta de Rafa Márquez sobre Arjen Robben, por lo que su opinión estaba de más.

Wesley Sneijder no venía a México desde aquel “No era penal”

Wesley Sneijder comentó ante la prensa nacional que no había visitado a México desde aquel partido del 29 de junio del 2014, al tiempo que reveló que los aficionados mexicanos que se lo encuentran le dicen que ese penalti no debió existir.

“Cuando me encuentro con mexicano me dicen ‘Oye, Sneijder, no era penal’, ¿Qué puedo decir? Es la primera vez que estoy en México desde el 2014″, dijo el exfutbolista del Real Madrid, entre otros clubes.

“Pienso que Robben ya no puede caminar por aquí. Pero eso también, por un lado, me encanta, porque esa es la pasión y el amor por tu país, por el futbol; amo estas cosas”, profundizó Wesley Sneijder.

Wesley Sneijder pide a la afición mexicana enfocarse en el Mundial 2026

A cinco meses de la celebración del Mundial 2026, Wesley Sneijder le aconsejó a la Selección Mexicana que olvide aquel “No era penal” de Brasil 2014 y se enfoque en el Mundial 2026, en el que el Tricolor por tercera vez será anfitrión.

“Hay una nueva Copa del Mundo, estás aquí (en México) y sigues hablando del Mundial del 2014. Dejen el pasado atrás y miren hacia el futuro”, subrayó el también exjugador del Inter de Milán.

Wesley Sneijder marcó con un potente disparo de derecha al minuto 88 para que Holanda emparejara los cartones 1-1, pues México se había adelantado al 48′ por conducto de Giovani dos Santos. Klaas Jan Huntelaar anotó al 94′ el tanto de penalti para la agónica eliminación de los entonces dirigidos por Miguel Herrera en Brasil 2014.

