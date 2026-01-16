Entrenador del Chucky Lozano le cierra las puertas, no lo quiere ver más y así se lo recalca en una conferencia (VIDEO)

Los problemas para Hirving Chucky Lozano no paran. La novela con su equipo, San Diego FC, está lejos de terminar, pues recientemente el entrenador de la escuadra de la MLS reiteró que el delantero mexicano no entra en planes y que no jugará con ellos en la temporada, alejando la oportunidad que pueda estar en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

“Hirving (Lozano) no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y a sus representantes, y eso no cambiará. No va a jugar para nosotros. Hay interés afuera, entonces ojalá pueda irse para que pueda jugar el Mundial con su país”, declaró el entrenador Mikey Varas, quien vuelve a insistir que el Muñeco Diabólico no está contemplado como jugador activo de la plantilla.

El director técnico del San Diego FC comentó que ojalá que Lozano pueda acudir a la Copa del Mundo que se realiza el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá. Pero no podrá ir mientras permanezca en SD.

“No hay distracciones para nada. Al grupo se lo notificamos con transferencia, al igual que lo hicimos con Hirving y su representante. El grupo está listo para entrenar y nadie piensa en eso”, dijo el DT sobre el Chucky, quien tiene intención en quedarse y cumplir su contrato con la escuadra estadounidense.

“Nosotros queremos que Hirving juegue el Mundial. Nosotros no encajamos juntos, el club y él”, reiteró el estratega, dejando claro que el Chucky Lozano y el San Diego FC no son perfectos el uno para el otro.

Lozano pudo seguir su carrera en otros lugares. Medios en México señalan que hubo interés de algunos equipos, entre ellos el Cruz Azul, que habría sido el que más de cerca estaba siguiendo al Chucky, aunque al final no se pudo concretar nada.

Además, se informó que Real Oviedo buscó a Lozano. El cuadro español sondeó la oportunidad de tener a un jugador de su calibre en la plantilla, pero el extremo mexicano debería hacer un gran esfuerzo económico, pues el Chucky gana 7.2 millones de dólares anuales, mientras que ellos le ofrecían 2mdd. Por eso no se pudo cerrar nada.

