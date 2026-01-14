El berrinche del “Chucky” Lozano que le pondría fin al Mundial 2026 con la Selección de México

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano con la Selección Mexicana es una duda cada vez más grande. El canterano de los Tuzos del Pachuca ya no entra en los planes del entrenador del San Diego FC, equipo de la MLS, pero diversos medios en Estados Unidos aseguran que el delantero no quiere salir del equipo.

Se ha reportado que Lozano desea mantenerse en el San Diego FC y así ganarse un lugar en la titularidad, pero la mala relación que tiene con Mikey Varas, DT del conjunto californiano, complica la situación. Aunque aún no es un hecho lo que vaya a pasar con el atacante, “Chucky” tiene que resolver lo antes posible su situación si aún sueña con jugar el Mundial de 2026.

Hirving 'Chucky' Lozano estaría en la mira de un importante club de la Liga MX. ı Foto: Especial

Hace unos meses, Lozano fue separado del San Diego FC por pelearse con el entrenador, y el futbolista sabe muy bien que las indisciplinas no le gustan a Javier Aguirre. Se ha comenzado a ganar un lugar en las recientes convocatorias del Tricolor.

En México y Europa interesa “Chucky” Lozano

Desde México hasta Europa existen equipos que podrían estar interesados en conseguir los servicios de Hirving Lozano, pero su alto salario lo aleja de los clubes que podrían pensar en contratarlo. “Chucky” tiene un sueldo anual de más de 7 millones de dólares y, si en la MLS no encuentra acomodo, necesitará disminuir su salario.

Algunos medios de comunicación aseguran que ya fue ofrecido al Cruz Azul, América y Tigres. La Máquina sí tenía intención de contratarlo, pero no cuenta con la cantidad para pagarle. Las Águilas dijeron que no de manera definitiva, y los de la Sultana del Norte analizarán la situación del futbolista si se reduce el sueldo.

El club que suena muy fuerte para que sea la nueva casa de Lozano es el Real Oviedo de España. Los dueños del conjunto ibérico son Grupo Pachuca, y Jesús Martínez le tiene un aprecio especial, por lo que hablaría con el delantero para intentar convencerlo de llevarlo al Viejo Continente, pero que se baje el sueldo.