Chucky Lozano toma la ‘peor’ decisión de su vida y define el club en donde seguirá su carrera

El destino de Hirving Lozano sigue en el aire, pero el jugador mexicano ya habría tomado una decisión y no sería la mejor para su carrera, pues medios nacionales e internacionales señalan que el Chucky no tiene la intención de dejar el San Diego FC, a pesar que la directiva del equipo estadounidense ya informó que no entra en planes para la temporada, lo que puede complicar sus planes a futuro en el Tricolor.

En días pasados la dirección deportiva y la dirección técnica del San Diego FC comentaron que Lozano no entra en planes de la plantilla, pero no dieron información sobre si el jugador azteca sería puesto en transferibles a manera de préstamo o venta. Ahora, la más reciente información señala que el Chucky quiere quedarse a pelear un lugar. Esto no parece la mejor opción, pues seguir en un club que no tiene en cuenta no te asegura tener minutos y ello implicaría que no sea convocado con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026.

Hirving 'Chucky' Lozano festeja uno de sus goles con el San Diego FC en el triunfo sobre FC Dallas en la MLS. ı Foto: X @sandiegofc

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el extremo mexicano se encuentra feliz viviendo en San Diego y confía en poder ganarse un lugar en el equipo, en el cual empezó como la gran figura. Ahora Lozano tendrá que trabajar el doble y ganarse el lugar que quiere en el equipo.

Medios en México señalan que hubo interés de algunos equipos, entre ellos el Cruz Azul, que habría sido el que más de cerca estaba siguiendo al Chucky, aunque al final no se pudo concretar nada.

San Diego FC no cuenta con Lozano

El entrenador y el director deportivo del San Diego FC revelaron que el Chucky no entra en planes para la campaña y le buscan acomodo urgente, aunque no se comunicó su será a préstamo o vendido y su destino no se conoce todavía.

El mexicano Chucky Lozano en un partido con el San Diego FC ı Foto: Especial

“Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera. Se habló desde los dueños, los líderes, Mikey y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución y ambiente para él en lo que viene”, dijo en conferencia de prensa Tyler Heaps, director deportivo de San Diego.

Pese a tener contrato hasta 2028 con la institución de la liga estadounidense, el extremo azteca no formará más parte de la plantilla que comanda el técnico Mikey Varas, quien comentó: “Nuestro enfoque siempre está en el equipo. Se trata de impulsar la química del equipo este año. Mira, hemos jugado muchos partidos con el equipo sin él en la plantilla y ese equipo jugó muy, muy bien”.

aar