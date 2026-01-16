Julio César Chávez Jr. revela el futuro de la carrera de Jake Paul y la afición lo apoya totalmente (VIDEO)

Julio César Chávez Jr. estuvo presente en el podcast de Aldo de Nigris, el ganador del famoso reality show La Casa de los Famosos, para hablar sobre diferentes cosas como el boxeo, su carrera y lo ocurrido en la última pelea de Jake Paul contra Anthony Joshua, en la que el estadounidense terminó perdiendo por nocaut.

El boxeador mexicano explicó que fue un terrible error por parte de Jake Paul al enfrentarse a Joshua, un pugilista más grande, más fuerte y con mayor recorrido arriba del ring, además de expresar qué puede pasar con la carrera del youtuber después de su fractura de mandíbula.

Además, la afición dio muy buenos comentarios en la publicación de Aldo de Nigris, apoyando a Julio César Chávez Jr. que está cerca de regresar a la actividad arriba del cuadrilátero.

La respuesta de Julio César Chávez Jr. a la derrota de Jake Paul

“Jake Paul no compra las peleas. Ahora con Joshua es imposible que un peso crucero como Jake Paul, que sí sabe boxear pero no es un gran boxeador, vaya a hacer una hazaña que ni siquiera los mejores boxeadores lo han hecho. Porque son ciento treinta kilos de peso, ciento cuarenta kilos de peso, dos metros diez de altura, contra alguien que mide uno ochenta y cinco y pesa noventa kilos normalmente, y aparte del otro es mejor porque fue olímpico y está activo y está más joven. Con un solo golpe le quebró la quijada. O sea, ya quería tirarse para que no le peguen. No hallaba donde meterse porque le iba a pegar un un chinga...”, comentó Chávez Jr.

Aldo de Nigris interrumpió la respuesta de Julio César Chávez Jr. y le preguntó si “crees que con esto de la quijada vaya a seguir peleando”, a lo que el pugilista mexicano le contestó “No creo ya. No, o sea, este sí es recuperación. Puede ser que un año y medio o dos años pueda pelear, pero... ya no es lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Fue una mala, mala jugada, mala decisión la que tomó”.

Cabe recalcar que, Jake Paul se sometió a una cirugía para poder recuperarse de la fractura de mandíbula que tuvo en la pelea ante Anthony Joshua, una lesión que lo mantendrá lejos del cuadrilátero por un tiempo, ya que necesita recuperarse al 100 por ciento porque otro golpe en esa zona podría terminar con su carrera.

Julio César Chávez Jr. vuelve al ring tras su derrota ante Jake Paul

Julio César Chávez Jr. realizó su regreso a los cuadriláteros el año pasado cuando se enfrentó a Jake Paul en Los Ángeles; sin embargo, el mexicano terminó perdiendo esa pelea ante el youtuber estadounidense.

Después de meses de preparación y sufrir su detención en Estados Unidos, el pugilista mexicano ya se prepara para afrontar su siguiente pelea en su carrera, la cual será el próximo 24 de enero del 2026 en San Luis Potosí.

El hijo del campeón mexicano Julio César Chávez se pondrá los guantes para verse las caras con Ángel Julián en la Arena Potosí, pelea en la que el Jr. buscará su victoria número 54 en su carrera, pues la última que consiguió fue en 2024 cuando derrotó a Uriah Hall.

DCO