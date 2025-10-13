Julio César Chávez lanza un comentario que estremece sobre su hijo: “a la cárcel”

Julio César Chávez salió una vez más en defensa de su hijo, Julio César Chávez Jr, quien desde hace meses ha estado inmiscuido en polémicas, arrastrando su nombre al de circulos de grupos de crimen organizada, pero la leyenda del boxeo mexicano fue contundente y aseguró que su hijo no es un criminal.

“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, eso ténganlo por seguro”, fueron las palabras del César del Boxeo a los medios en el tradicional “Lunes de café” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con esto sigue protegiendo a su hijo, quien se encuentra en libertad condicional mientras es investigado por supuestos delitos de tráfico de armas y presuntos nexos narcotrafico.

Julio César Chávez Jr. en un entrenamiento antes de una de sus peleas ı Foto: Especial

Julio César Chávez asevera que su hijo no tiene vínculos con ningún cártel y no trafica armas

“Fueron dos meses muy complicados. Conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, eso ténganlo por seguro. Pero todos los que conocen a mi hijo Julio saben perfectamente que no está vinculado ni pertenece a ningún cártel, ni trafica armas ni nada de eso”, dijo.

Julio César Chávez reiteró que su hijo no tiene ninguna relación con grupos delictivos, además que la gente que vive en Culiacán, al igual que la familia Chávez, conoce que tipo de persona es Julio Jr., aunque dejo ver que se relacionan con todo tipo de persona, pues de negar un saludo “sabes cómo te va a ir”.

“Pueden ir a Culiacán y preguntarle a cualquier persona, y saben que mi hijo no es narcotraficante. Simplemente vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente, y es imposible que tú le niegues el saludo a esa gente porque sabes cómo te va a ir”, dijo.

Julio César Chávez defendió otra vez a su hijo Julio César Chávez Jr. luego de su detención en Estados Unidos. ı Foto: Instagram DAZN Boxing

Julio César Chávez no niega adicciones de su hijo

Siguiente con esta línea, Chávez González explicó: “Entonces, ¿qué quieres?, ¿amigos o enemigos? Pero el ser amigos no significa que él sea delincuente”, dejando ver que puedes conocer a cierto tipo de personas, pero no pertenecer a ese tipo de círculos.

Lo que no negó, y nunca lo ha hecho, es que Julio César Chávez ha tenido problemas de adicciones, a los cuales intenta no recaer. “Que ha tenido problemas de adicción, sí definitivamente, al igual que yo, pero él está luchando ahorita mismo con eso, ya tiene un año limpio”, apuntó.

