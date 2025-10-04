Julio César Chávez sufre una dolorosa pérdida de un ser querido muy cercano que le rompe el corazón: “no saben cómo le lloré”

Julio César Chávez está de luto por el fallecimiento de un ser querido

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, compartió un mensaje en redes sociales en donde mandó un gran mensaje para un querido amigo, quien lamentablemente perdió la vida, pero se llevó una gran despedida del Gran Campeón, quien confesó: “no saben cómo le lloré”.

Fue en redes en donde el César del Boxeo compartió que su mascota, un perrito chihuahua, llamado Camilo, quien lo acompañó por 17 años de su vida y por quien tenía un gran cariño.

“Hoy es un día muy triste para mí, se me fue mi Camilo, después de 17 años acompañándome. No saben cómo le lloré, como se quieren, qué bárbaro”, compartió Julio César Chávez en su cuenta de X en donde agregó una foto de Camilo, que tenía un paliacate y un cinturón pequeño del Consejo Mundial de Boxeo.

El posteo de Chávez, la más grande gloria deportiva que ha dado México en boxeo, ya tiene más de 82 mil visualizaciones, 4 mil likes, 133 reposteos y 152 comentarios, todos dándole ánimo al Gran Campeón Mexicano.

“Don Julio le envío un abrazo lleno de consuelo. Tuve el gusto de conocer a su querido Camilo en Tijuana y comprendo su tristeza por la partida de su hijito. Queda el consuelo del amor que ambos se dieron”, escribió una fan de Julio César Chávez en respuesta al mensaje a Camilo.

Julio César Chávez está bien de salud

El mensaje de Julio César Chávez parea Camilo llega un par de días después de que fuera sometido a cirugía por una piedra en la vía urinaria. La operación fue todo un éxito y saliendo de la intervención agradeció a los doctores que, según sus palabras, le salvaron la vida.

Let’s all have a moment of silence for Julio Cesar Chavez doggie, Camilo, after 17 years of being blessed with the cutest companion… Camilo has left earth and entered heaven!



“Hola amigos, estoy aquí con los tres doctores. Iván Aguilar, Juan Carlos y el doctor Sergio Sandoval, que fue mi doctor toda la vida“, dijo el César del Boxeo en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Chávez, excampeón mundial en tres categorías de peso, añadió que lo que tenía era peligroso, pero al final los doctores trabajaron bien para que su estado de salud.

“Y aquí el doctor fue el que realmente me salvó la vida, porque lo que traía era un poco peligroso, la verdad. Ya se está, se estaba haciendo pus. Pero ¿qué fue lo que hiciste, doctor?“, dijo, antes de que el doctor explicara el padecimiento.

“Le quitamos una piedrita del riñón izquierdo que ya estaba infectado, pero todo está muy bien. Ya el campeón está listo para regresar a entrenar lo más pronto posible”, explicó.

