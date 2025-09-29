Se confirma que Julio César Chávez es operado de emergencia y se revela su estado de salud : “Si Dios quiere…”

La gran leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez encendió las alarmas sobre su estado de salud, pues se reveló que será sometido a una cirugía de emergencia y su hijo, Omar Chávez, así como su doctor, ofrecieron detalles sobre cómo se encuentra el ídolo azteca.

El César del Boxeo está internado en un hospital de Culiacán, según dice su hijo: “Estamos en el hospital Los Ángeles, con el doc, van a operar a mi papá y estamos aquí”, dijo el boxeador mexicano, antes de que el doctor explicara que Julio César Chávez tiene una piedra en la vía urinaria que necesita ser removida con cirugía.

“Sí, fíjate pues yo desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y esta vez trae un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uretero izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar ¿Cómo te sientes, campeón? ¿Te quitamos el dolor?”, es el mensaje del doctor a cargo del expeleador.

“Bien, bien, gracias, doctor. Ya, ya estamos listos, para echarle chingazos”, dijo Chávez González, quien en el video está acostado en una cama de hospital, esperando el momento en el que entre a quirófano para aliviarle el dolor que tiene. En el mismo video se dice que después se dará otro mensaje para darle actualizaciones a los aficionados.

Living legend in the house.



Julio César Chávez at #CaneloCrawford pic.twitter.com/8YtYHaHmOO — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Julio César Chávez confirma regreso de sus hijos al ring

El boxeador Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring después de salir de prisión y lo hará el próximo 13 de diciembre, así lo confirmó su padre Julio César Chávez, quien reveló que ese día su primogénito compartirá cartelera con su hermano Omar en San Luis Potosí, en una presentación de exhibición.

“Una primicia: Van a pelear mi hijo Julio y Omar en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Están limpios, a todos los voy a invitar, están motivados y tranquilos”, comentó “El César del Boxeo” ante los medios de comunicación, luego de haberles pedido que no le hicieran preguntas incómodas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, Julio César Chávez no dio detalles acerca del rival al que enfrentará Julio César Chávez Jr., quien salió de prisión el 24 de agosto luego de que un juez federal le otorgó la libertad condicional para enfrentar su caso fuera de la cárcel.

Julio César Chávez también confirmó que Julio César Chávez Jr. permanece tomando terapia para superar sus adicciones, por lo que confía que su hijo saldrá adelante y aseguró que lo ve motivado después de lo difícil que han sido los últimos meses.

aar