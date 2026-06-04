Erick Portillo amarra una medalla de plata en la Liga Diamante de Roma tras su gran actuación en Italia

Erik Portillo se cuelga una plata en la Liga Diamante de Roma.

Erick Portillo sigue poniendo el nombre de México en alto dentro de la disciplina de salto de altura. En esta ocasión el atleta azteca logró quedarse con el segundo puesto en su prueba durante la primera fecha de la Liga Diamante de Roma 2026. Esta presea llega pocos días después de ganar en el Memorial Irena Szewinska.

El deportista mexicano amarró el segundo puesto de la contienda después de superar la marca de 2.23 metros, metiendo presión a su competencia, pero al final el italiano Matteo Sioli logró superar la varilla en 2.26 metros, mientras que el tercer puesto fue para el jamaicano Romaine Beckford que se quedó en 2.20 metros.