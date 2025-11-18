¡Oficial! Julio César Chávez regresa al ring y lo anuncia uno de los mejores peleadores de todos los tiempos

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. regresará al ring el próximo año. El anuncio se dio en conferencia de prensa en donde estuvo presente uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, su padre, Julio César Chávez. El retorno del Jr. a los encordados será en los primeros días de 2026, en una función en México.

El Gran Campeón Mexicano se mostró feliz de ver a su hijo pelear de nuevo. “Contento de que reaparezca Julio, de nuevo buscando una oportunidad por un campeonato del mundo. Vamos a ver cómo se desenvuelve este 24 de enero, hacer unas dos o tres peleas y luego buscar un campeonato del mundo, pero ya todo depende de él, no depende de mí”, dijo.

Ahijadxs, ¡el 2026 lo empezamos con todo! 🥊✨

Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.



Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián en un combate que simplemente no se pueden perder, vayan apartando la… pic.twitter.com/ZPCsG5lx6A — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 18, 2025

En conferencia realizada San Luis Potosí, se confirmó que Chávez Jr. regresa el 24 de enero a la acción. Su rival será el argentino Ángel Julián Sacco. El peleador azteca aseguró que no es otra pelea más, pues se trata de tal vez la “mejor” de su carrera.

“Vengo a San Luis no a pelear una pelea más. A tratar quizá de dar la mejor pelea de mi carrera”, comentó ante los medios de comunicación el mayor de los hijos de la leyenda del boxeo mexicano.

Julio César Chávez Jr. reflexionó sobre lo que ha pasado en su carrera. Aseveró que se encuentra en un momento en donde quiere subir al ring y pelear, algo que en el pasado no pasaba por diferentes factores.

Hoy es cumpleños de mi hijo Julio me siento muy orgulloso del camino que a retomado que Dios te siga bendiciendo pic.twitter.com/X7p1SKKHxe — Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 17, 2025

“Yo vengo a boxear porque me gusta el boxeo, porque me quiero subir a pelear, cosa que desgraciadamente en mis mejores años no pasó por lo joven, por lo inmaduro, por ser hijo de Julio César Chávez, por el dinero que gané, por andar mal, pero eso ya pasó a la historia”, apuntó.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, también comentó, en su cuenta de X, de la pelea que tendrá su entidad, que el fin de semana también tuvo a Rafael Divino Espinoza y una cartelera con grandes talentos mexicanos.

