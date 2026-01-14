Lionel Messi es tentado en Arabia con un sueldo que ni Cristiano Ronaldo podría alcanzar; es una locura que nadie se imagina

Lionel Messi se encuentra en Estados Unidos ayudando a cimentar la historia del Inter Miami como un club importante en la MLS. El compromiso del argentino con el cuadro estadounidense quedó de manifiesto luego que se reveló que el delantero argentino fue tentando por el Al-Ittihad de Arabia Saudita con un contrato de más de 1,600 millones de dólares, más de lo que Cristiano Ronaldo gana con el Al-Nassr.

En últimas horas salió a la luz que el presidente del Al-Ittihad, Anmar Al Haili, le puso a Messi una oferta impensable sobre la mesa; primero le presentó un contrato de 1,400 millones de euros al año (que en dólares son 1,630 mdd), pero el exjugador del Barcelona lo rechazó. Después, en caso de que el sudamericano cambie de idea, le pondrá un cheque en blanco.

Lionel Messi en un partido con el Inter Miami ı Foto: Instagram de Lionel Messi

“Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, informó el presidente del Al-Ittihad. “Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto y Al-Ittihad siempre le abrirá las puertas, cuando quiera”, agregó.

El directivo del equipo árabe comentó que Messi rechazó la oferta por un tema personal, pues su familia (esposa e hijos) prefería vivir en Estados Unidos, concretamente en Miami, en donde ha estado jugando desde su salida en el PSG en 2023. Sin embargo, el equipo del Medio Oriente no le ha cerrado la puerta a tenerlo en un futuro, pues más allá de lo que puedan ganar en dinero por venta de mercancía, sería un honor tener al argentino.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico NO SIGNIFICA NADA para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del futbol”, dijo el presidente del Al-Ittihad, asegurando que tener a La Pulga lo haría prácticamente el ganador del campeonato.

El astro argentino Lionel Messi reveló detalles de su forma de ser y de su día a día. ı Foto: Reuters

Messi superaría el sueldo de Cristiano Ronaldo

El sueldo que le ofrecían a Lionel Messi supera por mucho lo que Cristiano Ronaldo gana en Arabia Saudita. De acuerdo con información de medios nacionales, El Comandante tiene un salario de 214 millones de dólares anuales con el Al-Nassr, que lo tienen como uno de los atletas mejores pagados de todo el m undo.

CR7 es la máxima figura que hay en el futbol árabe. Su desempeño personal está probado, anotando muchos goles por temporada con su equipo y persiguiendo la que podría ser su mayor hazaña en la historia del deporte; alcanzar 1000 goles en su carrera. Pese a ello, el portugués no ha podido ganar un título con el Al-Nassr.

