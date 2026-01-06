“Ella era un desastre”, la terrible confesión de Messi sobre Antonela que le puede costar el matrimonio (VIDEO)

El futbolista argentino Lionel Messi aseguró que su esposa Antonela Roccuzzo “era un desastre” y que él fue el que provocó que ella se volviera una persona más organizada, pues aseguró que el siempre ha sido una persona obsesionada con el orden, un hábito que ella aprendió de él.

“Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre y yo muy prolijo. Por ejemplo me dejaba la ropa listo el día anterior al entrenamiento. No me gusta que me toquen las cosas”, aseguró el jugador del Inter Miami en entrevista con el programa “Nadie dice nada” de Luzu TV.

¿Cuánto tiempo de casados tienen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron el 30 de junio del 2017 en una boda que se celebró en el City Center de Rosario, un hotel y casino ubicado en la ciudad natal de ambos en Argentina, en un evento que contó con alrededor de 260 invitados.

El futbolista conoció a la modelo en 1994, cuando se incorporó a las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. Él tenía siete años de edad y ella seis.

Sin embargo, el deportista y la modelo se separaron cuando Lionel Messi se fue a España para incorporarse al Barcelona, por lo que se reencontraron varios años después, y fue hasta el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando La Pulga presentó a Antonela Roccuzzo como su novia.

La pareja tuvo a su primer hijo, Thiago, en el 2012. Mateo nació en el 2015 y Ciro, el más pequeño de los tres vio la luz en marzo del 2018, cuando el rosarino todavía formaba parte del Barcelona.

Lionel Messi admite que le molesta que le cambien los planes

Lionel Messi aceptó que si algo lo hace enojar es que le cambien los planes de último momento, pues por lo general tiene planeado lo que hará durante el día y no le gusta salirse del guión.

“Soy una persona rara por mi estado de animo. Me enojo por pequeñas boludeces o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta”, señaló el futbolista de 38 años en el programa “Nadie dice nada” de Luzu TV.

Esto refleja la obsesión con el orden que tiene Lionel Messi, lo que anteriormente era un conflicto con Antonela Roccuzzo.

EVG