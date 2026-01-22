¿Cuánto pagó Inter Miami por Germán Berterame? Este es el millonario acuerdo para Rayados

Es cuestión de tiempo para que Germán Berterame sea nuevo jugador del Inter Miami de la MLS. El delantero mexicano terminará su etapa en los Rayados del Monterrey luego de llegar en la Temporada 2022-2023 y dejará una gran suma de dinero en las arcas de La Pandilla, pues el conjunto de la MLS pagará 15 millones de dólares.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Monterrey tendrá otro movimiento récord, pues luego de vender a Nelson Deossa al Real Betis por 16 millones de dólares, dejarán a salir a Berterame por 15 mdd, convirtiéndose así en uno de las ventas más caras en la historia de Rayados. El colombiano se mantiene por poco como la más cara.

El futbolista de 27 años se va de Rayados con 55 goles, que se suman a los 31 que marcó con Atlético San Luis, para un total de 86 dianas en el futbol mexicano, una buena cifra para un elemento sumamente rentable.

Al parecer la propuesta de Inter de Miami fue lo suficientemente fuerte para convencer tanto a Rayados de Monterrey, como a Germán Berterame, pues en el plano económico le conviene a Rayados y en lo deportivo al seleccionado nacional de México.

Monterrey confirma interés por Berterame

El Tato Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, admitió que hay contacto con el Inter Miami, club estadounidense que está interesado en los servicios del delantero mexicano Germán Berterame, quien podría salir de la Liga MX este mismo periodo de negociaciones. Para que el fichaje se realiza se necesita una buena suma de dinero y que Berterame diga que sí. La Pandilla ya trabaja en encontrar un reemplazo.

“Te puedo confirmar que sí ha habido un acercamiento (del Inter de Miami) y una propuesta que le es interesante a Berterame, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque nos llega en un momento muy inoportuno, por que estamos compitiendo, por que no hay mucho tiempo para reaccionar, lo estamos analizando al ser atractiva para Berterame”, dijo Noriega.

“Si decidimos que la oferta es interesante y que Germán salga, haremos todo lo posible. Ya estamos trabajando para sustituirlo”, indicó el presidente deportivo de Monterrey, quien asegura que ya están trabajando en un reemplazo, en caso que Germán Berterame decida aceptar la oferta.

