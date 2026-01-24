¡INSÓLITO! La Inteligencia Artificial revela qué equipos de la NFL jugarán el Super Bowl LX

La Inteligencia Artificial reveló cuáles son los equipos favoritos para clasificar al Super Bowl LX de la NFL.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks avanzarán al Super Bowl LX de la NFL, a celebrarse el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, de acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), que se basó en varios datos para llegar a esta conclusión.

Drake Maye y los Patriots se perfilan como favoritos para ganar la final de la Conferencia Americana contra los Denver Broncos, que no contarán con Bo Nix. Por su parte, los Seahawks, los primeros de la Conferencia Nacional, se vislumbran como vencedores sobre Los Angeles Rams en la final de la NFC.

Los Patriots no pisan un Campeonato de la AFC desde 2018, lo ganaron y terminaron levantando el Lombardi. 🏆 pic.twitter.com/Sgpi0NJ84Z — NFL México (@nflmx) January 22, 2026

Fortalezas que ve la Inteligencia Artificial en Patriots para avanzar al Super Bowl

De acuerdo con ChatGPT, el avanzado sistema de Inteligencia Artificial, las líneas de apuesta muestran a los Patriots como favoritos para imponerse a los Broncos en el Empower Field at Mile High, esto debido a que los Pats tienen una moneyline de alrededor de -238, mientras que Denver tiene +195.

ChatGPT considera que Drake Maye y los Patriots tienen probabilidad del 70 por ciento de victoria en la final del campeonato de la AFC, que definirá al primer clasificado al Super Bowl LX de la NFL. Broncos, en cambio están por debajo del 30 por ciento.

La Inteligencia Artificial ve como un factor determinante para el favoritismo de Nueva Inglaterra la ausencia del quarterback de los Broncos, Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo en la victoria sobre los Bills en la ronda divisional de los playoffs.

Relive the 2014 NFC Championship game comeback 👀



LARvsSEA– Sunday 6:30pm ET on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/VUVNwV4SAc — NFL (@NFL) January 24, 2026

¿Por qué ve la Inteligencia Artificial como favorito a Seahawks para avanzar al Super Bowl?

Según ChatGPT, la final de la Conferencia Nacional entre los Seahawks y los Rams luce más pareja que la de la AFC, pero el equipo de Seattle es ligeramente favorito sobre el de Los Ángeles.

El avanzado sistema de Inteligencia Artificial indica que las líneas de apuestas tienen a los Seahawks como favoritos en el duelo a celebrarse en Lumen Field por alrededor de -2.5 sobre los Rams.

La Inteligencia Artificial ve como un punto clave la defensiva de Seattle, que ha sido una de las mejores en la actual temporada de la NFL al limitar puntos y yardas de sus contrincantes de forma consistente.

Otro factor a favor de los Seahawks es que ha dejado a muchos de sus rivales fuera de la end zone, forzando así goles de campo en lugar de touchdowns.

EVG