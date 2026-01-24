El VIDEO de Stan Wawrinka bebiendo una cerveza en plena pista del Abierto de Australia

El Abierto de Australia vivió un momento único luego de que el tenista suizo Stan Wawrinka bebió una cerveza en la pista de la John Cain Arena después de haber jugado su último partido en el torneo, mismo que fue en la derrota ante el estadounidense Taylor Fritz en la tercera ronda.

Stan Wawrinka, de 40 años, recibió un emotivo homenaje de parte de la organización del primer Grand Slam de la temporada, la cual le regaló una despedida que incluyó una cerveza con Craig Tiley, director del certamen y quien también abrió una lata.

Y se fue. Y como estaba prometido, se abrió una cerveza para celebrar todo el sacrificio. 🍻



Stan Wawrinka o cómo se homenajea a una LEYENDA DEL DEPORTE. 🥹#AusOpen | #AO2026 pic.twitter.com/M3cn9HfaEV — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 24, 2026

“Normalmente hablamos en la cancha después de una final. Hoy no es una final, así que no me extenderé demasiado. Gracias por la invitación para tener una última oportunidad de despedirme de la gente de Melbourne”, dijo un emocionado Stan Wawrinka.

Sentimientos encontrados para Stan Wawrinka en el Abierto de Australia

Stan Wawrinka comenzó en el Abierto de Australia su gira del adiós, pues el suizo había dado a conocer que pondrá fin a su carrera como tenista al terminar el 2026.

“Lamentablemente, fue mi última vez como tenista aquí. Viví muchísimas emociones aquí durante los últimos 20 años. Me entristece irme, pero ha sido una experiencia increíble”, comentó con sentimientos encontrados el deportista de 40 años de edad.

Stan Wawrinka había dicho en días previos que se merecía una cerveza, esto justo después de que se convirtió en el tenista de 40 años o más en llegar a la tercera ronda de un Abierto de Australia desde 1978, logró que consumó con su victoria sobre el francés Arthur Gea en la segunda ronda.

The Melbourne crowd gave Stan Wawrinka a standing ovation after his final Australian Open match ❤️#AusOpen pic.twitter.com/alu573SoT2 — TNT Sports (@tntsports) January 24, 2026

“Al principio a alguien (del público) se le cayó una cerveza así que me tomaré una; me la merezco”, aseveró el helvético tras aquel duelo.

¿Cuántos títulos ganó Stan Wawrinka en el Abierto de Australia?

Stan Wawrinka se proclamó campeón del Abierto de Australia en una ocasión, cuando en el 2014 alzó el trofeo después de superar en la final al español Rafael Nadal.

El suizo no volvió a coronarse en el torneo que se realiza en Melbourne. Sin embargo, posteriormente ganó Roland Garros (2015) y el Abierto de Estados Unidos (2016) para llegar a tres títulos de Grand Slam.

Wimbledon es el único Major que hasta el momento se le ha negado a Stan Wawrinka, quien lo más lejos que ha llegado en la justa en tierras inglesas es a la ronda de cuartos de final, en dos ediciones (2014 y 2015).

EVG