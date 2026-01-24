¡OFICIAL! Javier Aguirre ya tiene a sus elegidos; México está listo para el Mundial 2026 y adelanta a convocados

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio un mensaje muy importante de cara a la Copa del Mundo 2026, pues comentó que ya tiene la mayoría de los nombres que integran la lista final, además que adelantó el nombre de dos de los futbolistas que sí o sí estarán en el torneo.

El Vasco Aguirre adelantó que la portería del Tricolor está casi lista, pues Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel ya están dentro de la convocatoria final. La única duda en esta posición es la del tercer portero, que parece estar abierta entre Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. El DT no descarta llamar hasta 4 guardametas.

“La portería realmente no me preocupa, es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, Tala y Malagón van un paso por delante, estamos en busca de un tercer o cuarto portero inclusive y Acevedo está en esa lista, un gran arquero, si no le doy minutos o se los di a Tapia, a Ochoa, a Moreno, le di minutos a Sánchez en Sudamérica, pero no estoy preocupado por ese puesto, realmente no lo estoy”, comentó Aguirre en conferencia de prensa previo al duelo ante Bolivia.

Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel serán los porteros estelares. El Tala se perfila para ser titular por su juego de pies y porque el arquero del América ha bajado su nivel. Como tercer portero ha probado con Acevedo, con Carlos Moreno y hasta con Fernando Tapia, joven que regresó a las Águilas. Pero no se puede descartar a Memo Ochoa por su experiencia y seguir vigente en Europa.

“Desde que estamos aquí, han sido ejemplares, han convivido hasta con siete porteros distintos, hoy estoy muy tranquilo en esa posición, ayer comentaba con colegas bolivianos, ponía una cantidad de tener como un 80 % de la lista final, sin equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería”, reiteró sobre los metas.

En cuanto a los delanteros la cosa no fue tan clara. El Vasco dijo que tiene nombres en mente, aunque no adelantó ninguno, pero no es segura su decisión. “No lo sé, hoy no lo sé (delanteros), mi respuesta inconsciente es que hay tres seguros”. Esos tres nombres seguros saldrán de entre Raúl Jiménez, Germán Berterame, Santiago Giménez y Armando González.

Al ser preguntado por el tema de Julián Quiñones, quien es uno de los goleadores de Arabia Saudita y sin duda es el mexicano con mejor presente en el futbol extranjero, el entrenador de la Selección Mexicana dejó en el aire su llamado.

“Es difícil hablar de jugadores que no están. Julián es un grandísimo muchacho, espectacular, hizo cosas maravillosas, a nosotros nos ha ayudado, tiene un registro no fácil de encontrar, creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas con nosotros, siendo mexicano, es elegible, entran 26 y es un jugador como muchos que andan por afuera, son elegibles”, dijo.

