Raúl Jiménez anota un gol en la victoria del Fulham y festeja con dedicatoria para su padre

El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a anotar gol en la Premier League, ahora en la victoria de 3-1 del Fulham ante el Burnley. El tanto del Lobo de Tepeji fue el tercero y definitivo en el ocaso del juego, dedicándoselo a su padre.

Raúl Jiménez dedicó su gol a su recientemente fallecido padre. El futbolista se puso en sus rodillas, levantó las manos y la cara al cuelo, honrando la memoria del hombre que lo apoyó en su carrera.

Jiménez sigue incrementando su legado en el futbol de Inglaterra, pues anotó su penalti 14 de la Temporada 2025-2026. El delantero de la Selección Mexicana nunca ha fallado un cobro desde los once pasos en el balompié británico.

El Lobo Mexicano ingresó al minuto 81, cuando el partido ya estaba definido, pero a pesar de ello provocó un penalti y la expulsión de Josh Laurent. Alonso Jiménez no falló desde el manchón de penalti y selló la victoria de los cottagers en su casa y ante su gente.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RAUL JIMENEZ SCORES FROM THE PENALTY SPOT IN FULHAM’S 3-1 WIN AGAINST BURNLEY IN THE PREMIER LEAGUE!



The best penalty taker in the world. 🔥🐺



pic.twitter.com/2V9G9xOFHv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 21, 2026

El cotejo entre el Fulham y el Burnley fue correspondiente a la Jornada 31 de la Premier League, a la cual le restan siete fechas más hasta su conclusión. El equipo del canterano americanista llegó a 44 puntos y todavía sueña con ingresar a puestos de competencias europeas.

aar