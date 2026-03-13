Raúl Jiménez rompe el silencio y habla con el corazón sobre el fallecimiento de su padre

El señor Raúl Jiménez Vega, papá de Raúl Alonso Jiménez, falleció este jueves a los 62 años de edad y el jugador del Fulham y de la Selección Mexicana rompió el silencio con un mensaje en redes sociales para darle el adiós a su padre, así como agradecer por las muestras de cariño.

“Pa, gracias por tanto amor ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega. Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles", dice el mensaje del futbolista en Instagram.

Raúl Jiménez habla sobre el fallecimiento de su papá ı Foto: Especial

La funeraria PROFAM dio a conocer la triste noticia: “La familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega”. No se dieron detalles de la causa de la muerte, reportes de medios nacionales aseguran que sucedió en su casa.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Pumas calienta el juego ante Cruz Azul y le dan donde más le duele a los aficionados de La Máquina

¿Raúl Jiménez vendrá a México?

Por el momento se sabe que Raúl Alonso Jiménez se encuentra en Inglaterra, en donde vive y juega para el Fulham de la Premier League. No se sabe si viajará a México para estar con su familia en estos momentos tan complicados.

El siguiente juego del Fulham es ante el Nottingham Forest de visita este domingo 15 de marzo. El jugador mexicano seguramente es uno de los convocados por los Cottagers, ya que es el delantero titular.

En estos casos es completamente decisión del jugador si se queda con su club o se toma unos días de descanso. Todavía no se conoce la postura de Raúl Alonso Jiménez.

Raúl Jiménez y su padre ı Foto: Especial

América, México y Fulham muestran su apoyo a Jiménez

El Club América, la Selección Mexicana y el Fulham lanzaron un mensaje en redes sociales para mostrar su apoyo al futbolista Raúl Alonso Jiménez, quien este jueves perdió a su padre.

“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez”, dice la primera parte del mensaje que las Águilas subieron a redes.

“La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes”, se lee en el comunicado.

“Nuestro más sentido pésame a Raúl Jiménez por el triste fallecimiento de su padre. Te enviamos nuestro cariño y fortaleza a ti y a tu familia, Raúl”, dice el Fulham en apoyo a su actual jugador.

aar