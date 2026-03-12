Triste momento para Raúl Jiménez; reportan la muerte de su papá

El futbolista mexicano Raúl Jiménez vive un triste momento, pues este jueves se informó que su padre, Raúl Jiménez Vega, falleció a los 62 años de edad. La funeraria PROFAM dio a conocer esta triste noticia en sus redes sociales.

La funeraria informó en su cuenta de Instagram: “La funeraria PROFAM, la familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega”.

Los primeros reportes señalan que el papá de Raúl Alonso Jiménez murió en su casa en las primeras horas de este jueves 12 de marzo. Se dice que el señor se encontraba acompañado por su esposa.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Aquí te contamos por qué la Selección Mexicana de Beisbol no participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Se realizó una misa en la Parroquia de San Francisco de Asís, a la cual asistieron familiares, amigos y conocidos, quienes le dieron el último adiós en una ceremonia de cuerpo presente.

El cuerpo de Raúl Jiménez Vega será sepultado en el panteón de San Juan Otlaxpa, según agregó la funeraria PROFAM en sus redes sociales.

Por el momento Raúl Jiménez no se ha pronunciado al respecto del tema. El elemento del Fulham no ha realizado comentarios en sus redes y se desconocen las causas de la muerte del padre del canterano americanista.

Raúl Jiménez Vega fue clave en la trayectoria deportiva de su hijo, Raúl Alonso Jiménez, pues fue una de las piezas fundamentales para su crecimiento, consolidación en el América y su paso a Europa, en donde ahora es una de las figuras de la Premier League.

Jiménez Vega se mantuvo alejado de los reflectores y nunca trató de opacar a su hijo. Se sabe que el señor se casó con Martha Rodríguez, con quien tuvo a Raúl Alonso, Miranda, André y Toño.

Raúl Jiménez destaca en Europa

Raúl Jiménez está viviendo un gran momento en el futbol del viejo continente con el Fulham y, gracias a eso, el delantero mexicano tuvo la confianza para declarar que es mejor jugador que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en este rubro, en el que se coloca como uno de los mejores del mundo.

En una entrevista para Fox Sports, el delantero de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre su certeza al momento de disparar desde los once pasos, comparándose con las grandes estrellas de este deporte; es por eso que en este rubro del futbol fue en el que Jiménez se considera mejor que CR7 y el astro argentino.

“Te guste o no, tengo un mejor porcentaje de aciertos que todos los que has mencionado. No sé si soy el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza. “Me mantendré fiel a mí mismo”, comentó Raúl Jiménez sobre su gran efectividad al momento de ejecutar penales.

aar