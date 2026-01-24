América por fin consigue su primer gol y victoria del 2026 y reaparece el delantero que tanto pedían

El América por fin sale del bache que estaban atravesando en este 2026, pues el equipo de André Jardine logró su primera victoria y su primer gol del año, algo que atormentaba al conjunto de Coapa y preocupaba a toda la afición azulcrema.

El equipo de la capital recibió en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al Morelia para disputar un encuentro amistoso antes de retomar la actividad dentro del Clausura 2026, cotejo que terminó ganando el América por marcador de 2-1 con goles de Víctor Dávila y Pato Salas.

Con este resultado, las Águilas rompen una racha negativa de tres encuentros sin conocer la victoria y de 270 minutos sin poder conseguir un gol, aunque la afición del América no está muy contenta, pues este resultado positivo fue en un partido amistoso ante un equipo de la Liga de Expansión.

Partido amistoso y de práctica contra Morelia, preparándonos para retomar el CL26. 🦅🔝 pic.twitter.com/YG8eZnqa8J — Club América (@ClubAmerica) January 24, 2026

Henry Martín vuelve a la actividad con el América tras dos meses fuera

El tema de Henry Martín ha sido un dolor de cabeza para la directiva del América, pues el capitán de las Águilas no ha podido tener la continuidad necesaria por las lesiones que carga el delantero mexicano desde marzo del año pasado.

Sin embargo, el ariete tricampeón con las Águilas volvió a disputar un partido con el América este sábado, ya que la ‘Bomba’ Yucateca entró al partido amistoso ante el Morelia, así que la afición podría ver su regreso en la Liga MX la próxima jornada.

La última vez que Henry Martín tuvo actividad con el América fue el 29 de noviembre del 2025, cuando el delantero mexicano entró de cambio al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, encuentro en el que las Águilas cayeron eliminadas del torneo a manos del Monterrey.

Se entrenó con toda la actitud, ¡vamos, Águilas! 🦅🔝 pic.twitter.com/lbaV3qy85g — Club América (@ClubAmerica) January 24, 2026

¿Cuándo vuelve el América a la actividad en el Clausura 2026?

A pesar de conseguir su primera victoria y su primer gol del 2026, el América aún necesita ganar en la Liga MX para salir del fondo de la tabla y que su clasificación a la liguilla no se complique al final de la temporada.

El conjunto dirigido por André Jardine ya se prepara para volver a la actividad en el torneo local; será el 31 de enero cuando los azulcremas reciban en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al Necaxa para la Jornada 4 del Clausura 2026.

Este encuentro será el último de la América en la Liga MX, antes de que inicie su participación en la Concacaf Champions Cup, enfrentando al Olimpia de Honduras el 3 de febrero.

