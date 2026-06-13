Canadá inaugura la justa con la multiculturalidad como sello

Canadá, coanfitriona de la Copa del Mundo 2026, tuvo al igual que México y Estados Unidos, las otras sedes, una ceremonia de inauguración. El Estadio de Toronto se pintó de rojo y blanco para recibir su primer torneo de selecciones de la FIFA y lo hizo con música, baile y el sello multicultural que tiene una de las ciudades más diversas de Norteamérica.

Las figuras encargadas de la parte musical fueron Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes empezaron la fiesta en Toronto 90 minutos antes del partido entre la escuadra de los Alces y Bosnia y Herzegovina.

El dato: Debido a su gran tamaño, Canadá tiene seis zonas horarias diferentes: Pacífico, Montaña, Central, Este, Atlántico y Terranova.

NORA FATEHI durante su acto ı Foto: Reuters

La propuesta del espectáculo sin duda fue mostrar el crisol social. El show arrancó mostrando a seis grupos étnicos canadienses, la punta de lanza de la diversidad cultural que tienen y que se ha extendido al punto que el 49% de la población de Toronto nació fuera de suelo canadiense. Para 2035 la cifra puede subir hasta 63%.

La ceremonia de inauguración siguió con un recorrido virtual por algunos de los puntos más emblemáticos de Canadá, así como por las especies animales que son referentes mundiales como el oso polar, la ballena y el alce.

PUEBLOS originarios presentan la ceremonia. ı Foto: Reuters

Las gradas del Toronto Stadium estuvieron abarrotadas. Desde temprano aficionados peregrinaron hasta el inmueble. Los asistentes tuvieron un momento solemne con la interpretación de los Himnos Nacionales a cargo de Morissette por Canadá y Aleksandar Gajić, el encargado del himno de Bosnia-Herzegovina.

Canadá, que recibe por primera vez la Copa Mundial, eligió Toronto como su sede principal al ser el centro financiero, económico y cultural del país. Siendo base de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), hogar de los principales bancos nacionales y aportando la quinta parte de la economía canadiense. Entre sus atracciones más importantes están la Torre CN, el Acuario de Ripley, Casa Loma, el Salón de la Fama del Hockey, además de disfrutar de recorridos por jardines y caminos de High Park, explorar el sendero Martin Goodman y visitar playas y miradores en las islas de Toronto.

3 millones de lagos tiene Canadá, más que el resto del mundo combinado.

La infraestructura de la capital de la provincia de Ontario la vuelve ideal para albergar un Mundial de futbol, con antecedentes como anfitrión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2015. Cuenta con inmuebles y accesibilidad que le permiten, año con año, tener eventos de gran importancia como el Festival Internacional de Cine, que compite con Cannes, Berlín, Venecia y Sundance.

ALANIS MORISSETTE interpreta el Himno de su país; Alessia Cara y Michael Bublé ponen el ritmo musical; hacen gala de sus emblemas nacionales ı Foto: Reuters

En el plano deportivo Toronto tiene participación en algunas de las mejores ligas del mundo y que han conquistado títulos importantes. Los Blue Jays de las Grandes Ligas recientemente jugaron la Serie Mundial, los Raptos se coronaron en 2019 en la NBA y los Maple Leafs son representativos de la NHL, aunque sus aficionados esperan pacientes otro campeonato de la Stanley Cup, la cual ganaron por última vez en la temporada 1966–67.

La Copa del Mundo 2026 es la primera en la historia que contó con tres inauguraciones, una por cada país sede. La fiesta y fiebre por el torneo arrancó en México, en el Estadio Azteca, siguió en Toronto y cerró en Los Ángeles, Estados Unidos. El país Tricolor alberto el certamen en 1970, 1986, 2026, mientras que los de Las Barras y Las Estrellas en 1994 y 2026.

Si bien es el primer Mundial mayor que recibe Canadá, vale la pena aclarar que ya han tenido experiencia con certámenes FIFA, pues fueron sede de la Copa del Mundo Sub-20 en 2007 y la Copa del Mundo Sub-20 Femenina en 2014.

La Selección Canadiense juega apenas su tercera Copa del Mundo, luego de presentarse en 1986 y 2022. El ser anfitriones les ayudó a conseguir su primer punto en la historia, luego de empatar 1-1 ante Bosnia. El equipo de La Hoja de Arce forma parte del Grupo B, que completan Suiza y Qatar, que hoy entran en acción para terminar con la primera jornada de este sector.