Guido Pizarro renuncia de manera oficial como entrenador de Tigres; “es mejor dar un paso al costado”

El argentino Guido Pizarro renunció como entrenador de los Tigres de la UANL, decisión de la cual informó en sus redes sociales, asegurando que fue una decisión tomada después de un proceso de reflexión, al tiempo que el equipo de la Liga MX reveló a su sustituto temporal.

“Después de trece años en esta institución (como jugador y director técnico), he tomado la decisión de dar un paso al costado”, inicia el mensaje de Pizarro en redes. “Cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable e dar un paso costado”.

Pizarro llegó este martes a una reunión a las instalaciones del conjunto felino, pero una discusión con los directivos escaló a tal punto que presentó su dimisión de manera irrevocable.

“Tuvo reunión 8:00am con el presidente Carlos Emilio González, para dar seguimiento al mal inicio. Pizarro pidió refuerzos y me cuentan que de mala forma, el directivo le dijo que tenían presupuesto limitado a 3 millones de dólares. El nuevo presidente elevó el tono, el argentino se molestó, escaló la discusión y renunció sin vuelta de hoja”, reveló Carlos Ponce de León, director de Récord, en X.

Por su parte, los Tigres confirmaron la decisión de tomar caminos separados con Guido Pizarro, quien dicen dejó la dirección técnica por “motivos personales”.

“Para dirigir al plantel en los compromisos que vienen de Liga y Leagues Cup, Hernán Elizondo, técnico de la Sub21, asumirá el cargo de forma interina, y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub19, como auxiliar”, dice Tigres en su comunicado.

El equipo Incomparable detalló que más adelante darán a conocer el cuerpo técnico oficial, además que agradeció a Pizarro su tiempo en el club.

“Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenía en cada etapa y que siempre trabajé con compromiso, respeto y absoluta dedicación por este escudo”, añadió Guido Pizarro en su carta en su cuenta de Instagram. “Los entrenadores, los jugadores y directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar”, termina.

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