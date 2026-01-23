Miguel Herrera revela el fuerte regaño que recibió por parte del dueño del América que casi le cuesta el puesto (VIDEO)

Miguel Herrera estuvo en el podcast de “Atypical TE VE”, donde habló sobre la primera junta que tuvo con los directivos del América, revelando que el dueño de las Águilas regañó al ‘Piojo’ Herrera por lo que estaba diciendo en su llegada al equipo, pues el dueño del conjunto azulcrema no quiere que su equipo juegue bien, quiere que gane.

“Cuando yo me senté con el América, la primera vez me llevan a la oficina de Emilio (Acárraga). El Atlante venía jugando muy bien, los equipos que dirijo juegan bien, entonces me siento en la mesa, nos sentamos, llega Emilio (Azcárraga), estaba Peláez, estaba Yon de Luisa, estaba Santiago Baños, que era mi auxiliar, estaba Mauricio Culebro, que era el director general del club, y llega Emilio en su oficina y empieza, no, ‘¿Cómo estás? Bienvenido a la institución’. Cuando me da la palabra, digo, no, ‘yo quiero ver un equipo que juegue bien’, y no termino de decir ‘juegue bien’ y ‘no, güe..., no quiero que juegue bien, quiero que gane, cabró..., quiero que gane este equipo’. Ya jugó muy bien muchas veces, un tipo jugó muy bien aquí, ¿sabes qué ganó? Dinero, porque no me ganó nada. Todo mundo habla de él, no ganó nada, se acabó la junta y se paró y se fue“, comentó.

Estos fueron los números de Miguel Herrera con el América

Miguel Herrera llegó en enero del 2012 al banquillo del América y tardó alrededor de un año para levantar su primer título con el conjunto de Coapa, con un equipo repleto de estrellas como Chucho Benítez, quien fue campeón de goleo con las Águilas.

Durante su primera etapa con el equipo azulcrema, el ‘Piojo’ Herrera dirigió 102 encuentros, consiguiendo 55 victorias, 23 empates y 24 derrotas, estando al frente del equipo durante 730 días, para después tomar las riendas de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Miguel Herrera volvió al banquillo del América en 2017 para darle otro título a las Águilas, en el que estuvieron involucrados jugadores como Edson Álvarez, Diego Lainez, Matheus Uribe, Guido Rodríguez y Agustín Marchesín, derrotando nuevamente al Cruz Azul en la final.

OFICIAL: Miguel Herrera es el nuevo entrenador de #LaSele 🇨🇷



SEGUIMOS 😎 pic.twitter.com/f7avXvHHlV — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) January 7, 2025

Miguel Herrera no cumplió su objetivo con Costa Rica

La Selección de Costa Rica confió en la experiencia de Miguel Herrera para ser el técnico que los llevará a la Copa del Mundo del 2026; sin embargo, el trabajo del técnico mexicano no fue bueno con los ticos y terminó saliendo del equipo.

Durante las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, las cuales fueron más sencillas para todos, pues no estaban México, Canadá y Estados Unidos, el conjunto que dirigía el ‘Piojo’ Herrera se complicó desde un principio el pase al Mundial.

En la última jornada fue donde la Costa Rica de Miguel Herrera aún tenía la oportunidad de pasar, pero los resultados de otros partidos no fueron los esperados y la selección comandada por Keylor Navas se quedó fuera de la Copa del Mundo.

DCO